Erdoğan'ın müjdesi avukatların yüzünü güldürdü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeşil pasaport müjdesini verdiği sırada avukatlar sevinçlerini gizleyemedi.

Güncellenme 30 Mayıs 2019 17:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün açıkladığı “Yargı Reformu Strateji” gülümseten anlara sahne oldu. Erdoğan’ın avukatlara pasaport müjdesi verdiği sırada Metin Feyzioğlu’nun yaşadığı sevinç gözlerden kaçmadı.

Yargı Reformu Streteji Belgesi açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan merakla beklenen 2019 Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeyi vermesiyle Metin Feyzioğlu, büyük bir sevinçle alkış tuttu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargı Reformu Streteji Belgesi'ni açıkladı.

Bu belgede hakimler, savcılar, avukatlar için çok önemli değişiklikler söz konusu. Hukuk fakülteleri 5 yıla çıkarılırken, avukat olmak isteyen mezun olduktan sonra sınava tabi tutulacak. Hakim ve savcı olmak isteyen de ikinci bir sınavdan geçmek zorunda.

Erdoğan'dan müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, değişiklikleri açıklarken hukukçulara sevindiren bir müjdeyi de verdi. Erdoğan, "Avukatlara belli kriterler dahilinde yeşil pasaport vererek, uluslararası faaliyetlerini kolaylaştırmayı planlıyoruz" dedi.

Hukukçular sevinçlerini gizleyemedi

Salonda bulunan, başta Metin Feyzioğlu olmak üzere bütün hukukçular, bu sözleri büyük bir sevinçle alkışladı. Feyzioğlu ile göz göze gelen Erdoğan da gülümsedi.