Erdoğan'ın kamuflaj giymesi Yunan'ı rahatsız etti
15 Temmuz'dan sonra ülkelerine kaçan FETÖ'cüleri vermeyen Yunanistan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuflaj giymesine kafayı taktı.
15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası ülkelerine kaçan darbeci FETÖ'cüleri Türkiye'ye iade etmeyen Yunanistan her geçen gün daha da agresifleşiyor. Ege'de zararlı faaliyetler de yürüten Yunanistan, Türkiye'yi tahrik etme peşinde. Bu kez ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı hamle Atina'yı çıldırttı.
Erdoğan sınırı gitmişti
Çok sayıda ünlü ismin eşlik ettiği bir gezi ile Zeytin Dalı Harekatı'nda kahramanlık gösteren Mehmehçik'e destek için sınıra giden Cumhurbaşkanı Erdoğan burada kamuflaj giymişti. Yunanistan bu o anları manşetlere taşıdı.
Kamuflajlı fotoğrafı manşete taşıdılar
Ta Nea Gazetesi "Türkiye, Yunanistan'ı 3 koldan tahrik ediyor" manşetiyle çıkarken haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuflajlı fotoğrafını kullandı.
Ayasofya'da Kur'an okunmasına bozuldular
Ayrıca haberde, Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim okunması, Kardak'ta yaşananlar ve Başbakan Yıldırım'ın "Ege'de korsan hayatlar kurmak isteyenler 1922'yi hatırlasın" sözlerinin tahrik olduğunu savundu.