Erdoğan'ın kamuflaj giymesi Yunan'ı rahatsız etti

15 Temmuz'dan sonra ülkelerine kaçan FETÖ'cüleri vermeyen Yunanistan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuflaj giymesine kafayı taktı.

Güncellenme 02 Nisan 2018 15:43

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası ülkelerine kaçan darbeci FETÖ'cüleri Türkiye'ye iade etmeyen Yunanistan her geçen gün daha da agresifleşiyor. Ege'de zararlı faaliyetler de yürüten Yunanistan, Türkiye'yi tahrik etme peşinde. Bu kez ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı hamle Atina'yı çıldırttı.

Erdoğan sınırı gitmişti

Çok sayıda ünlü ismin eşlik ettiği bir gezi ile Zeytin Dalı Harekatı'nda kahramanlık gösteren Mehmehçik'e destek için sınıra giden Cumhurbaşkanı Erdoğan burada kamuflaj giymişti. Yunanistan bu o anları manşetlere taşıdı.

Kamuflajlı fotoğrafı manşete taşıdılar

Ta Nea Gazetesi "Türkiye, Yunanistan'ı 3 koldan tahrik ediyor" manşetiyle çıkarken haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuflajlı fotoğrafını kullandı.

Ayasofya'da Kur'an okunmasına bozuldular

Ayrıca haberde, Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim okunması, Kardak'ta yaşananlar ve Başbakan Yıldırım'ın "Ege'de korsan hayatlar kurmak isteyenler 1922'yi hatırlasın" sözlerinin tahrik olduğunu savundu.