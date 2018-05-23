Erdoğan'ın kadın yardımcısı kim olacak?

Yeni sistemle birlikte Meclis'i güçlendirmek isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir yardımcısının da kadın olmasına kesin gözle bakılıyor.

Güncellenme 23 Mayıs 2018 09:56

AK Parti’nin milletvekili aday listeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne yönelik ‘Güçlü Meclis, güçlü parti ve teknokrat hükümet’ formülünü ortaya koydu. AK Partili isimler, çok sayıda bakanın listeye girmesinin "ihtiyaç" olduğunu belirtiyor.

Erdoğan, Meclis’i güçlendirmek istiyor

Gelecek dönemde Meclis'in önemli olacağını vurgulayan AK Parti kurmayları, bu nedenle tecrübeli isimler ve yeni deneyimler gerekeceğini aktardı. Listede olan bakanların hem genel merkezde hem de Meclis'te güçlü temsil için yer aldı. Meclis Başkanlığı dahil, partinin grup başkanvekilleri ve grup yönetiminin güçlü isimlerden oluşacağı ifade edildi. İddiaya göre listede bakan sayısının fazla olması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'in yapısını güçlendirme istemesine bağlandı.

Yeni sistemle azınlık partiler zor günler yaşayacak

Yeni sistemle birlikte özellikle çoğunluk sorunu olan partiler zor günler yaşayacak. TBMM’nin iyi yönetilmesi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin tıkanmasının önlenmesi için güçlü ve deneyimli kadrolara ihtiyaç duyulacak. Eğer seçimlerde başarılı bir sonuç alınırsa, yeni yapı AK Parti'nin ‘iç kabinesi’ gibi hizmet edecek. Meclis dışında kalan kabine ise uyum ve işbirliğini üstlenecek.

Vekiller seçim bölgelerinde ofis açacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek dönüşü yaptığı değerlendirmelerde, yeni milletvekili adaylarından “Üç gün Meclis’te, üç gün seçim bölgelerinde çalışacaklarına” dair taahhüt aldıklarına ilişkin sözleri ve kullandığı seçim ofisleri ifadesi, siyasetin sık sık tartıştığı ve bir türlü gerçekleştirmediği ‘yerel ofis’leri yeniden gündeme taşıdı. Bu kapsamda milletvekillerinin seçim bölgelerinde ofis açmaları için TBMM'den katkı sağlanacağı, şu anda da var olan üç danışmandan birinin de bu ofiste istihdam edileceği belirtildi.

Erdoğan’ın bir yardımcısı kadın olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yönetim sistemini ve yeni kabine sistemini gelecek dönemin en önemli konusu olarak görüyor. Listede yer almayan beş bakanın ise yeni kabinede yer alıp alamayacağı da merak konusu. İddiaya göre, Ömer Çelik yeni kabinenin siyasi ayağını oluştururken, listede yer almayan diğer bakanlar Mehmet Şimşek, Naci Ağbal, Nihat Zeybekci ve Faruk Özlü’nün de ‘teknokrat kabinenin’ üyesi yapılabileceği öne sürüldü. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcılarından birinin kadın olmasına kesin gözüyle bakılıyor.