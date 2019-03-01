Erdoğan'ın hediye ettiği tesbih için uçuk rakamlar teklif ettiler

Erdoğan hayranları, 8 yaşındaki Atabey Dölekli'ye hediye edilen tesbih için yüksek rakamlar teklif etti.

Güncellenme 01 Mart 2019 13:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine Oltu taşından tespih hediye eden 8 yaşındaki ilkokul ikinci sınıf öğrencisi Muhammed Atabey Dölekli'ye kendi teşbihini hediye etmişti. Görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı. İddiaya göre, bazı kimseler tesbih için uçuk rakamlar teklif etti.

Erdoğan’a Oltu taşından tesbih hediye etti

Erzurum’daki miting sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısında çıkan 2. sınıf öğrencisi Muhammet Atabey Dölek ile bir süre sohbet etti. Dölekli de burada Erdoğan’a Oltu taşından tesbih hediye etti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Senin elin boş kalmasın. Ben de sana kendi tespihimi hediye edeyim" dedi. Erdoğan daha sonra cebinden kuka yapımı bir tesbih çıkardı ve Dölekli'ye vererek, "Ölene kadar kaybetme" dedikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yüksek rakamlar teklif ettiler

İddiaya göre; görüntülerin sosyal medyada yayılması sonrası Muhammed Atabey Dölekli'nin babası Atilla Dölekli'yi çok sayıda Erdoğan hayranı telefonla arayarak tespih için yüksek rakamlar teklif etti.

“Ölene kadar bu tesbihi saklayacak"

Baba Dölekli, "Cumhurbaşkanımız Erzurum mitingini bitirdikten sonra meydandan ayrılırken yoğun kar yağışı ve soğuğa rağmen kendisini bekleyen oğlumla görüştü. Oğlum kendisini çok sevdiği için kendine ait olan tespihi Reis'e hediye etti. Cumhurbaşkanımız da kendi tespihini verdi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine çok kişi bizi telefonla arayıp inanılmaz tekliflerde bulundu. Ama bunun bir bedeli olmadığı gibi oğlum Atabey, Cumhurbaşkanı'na söz verdiği gibi ölene kadar bu tesbihi saklayacak" diye konuştu.