Erdoğan'ın elini sıkmadığı isim, Davutoğlu ile yan yana!

Merhum Başbakan Necmettin Erbakan’ın kabrini ziyaret eden Davutoğlu'nun yanındaki isim dikkatlerden kaçmadı.

Güncellenme 28 Şubat 2019 13:04

Son zamanlarda parti kurma iddiaları ile gündeme gelen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, merhum Başbakan Necmettin Erbakan’ın kabrini ziyaret etti. Yeni parti iddialarıyla ilgili bir açıklama yapmayan Davutoğlu’nun yaptığı kabir ziyareti sırasında yanında yer alan AK Parti eski il başkanı Selim Temurci ile eski il yöneticisi Cihan Öztunç, dikkatlerden kaçmadı.

Erbakan’ın mezarına ziyaret

Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Davutoğlu, “En zor zamanlarda hakikati savunmaktan çekinmeyen, siyasetimizde özgün bir çığır açan, nezaketi ve sabrı ile en karşıt görüşlere bile hoşgörü gösteren muhterem Başbakanımız, merhum Necmettin Erbakan Hocamızı rahmet ve özlemle anıyorum. Mekanı cennet olsun” paylaşımını yaptı.

En zor zamanlarda hakikati savunmaktan çekinmeyen, siyasetimizde özgün bir çığır açan, nezaketi ve sabrı ile en karşıt görüşlere bile hoşgörü gösteren muhterem Başbakanımız, merhum Necmettin Erbakan Hocamızı rahmet ve özlemle anıyorum.

Mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/syukVlNr9O — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) 27 Şubat 2019

El sıkma krizi ile gündeme gelmişti

2015’te AK Parti İstanbul il başkanlığına seçilen Temurci, 2018’de görevinden istifa etmişti. Temurci, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine mesafeli davranmasıyla ve bir İstanbul gezisinde elini sıkmamasıyla gündeme gelmişti.

Kardeşi FETÖ’den gözaltına alındı

Öte yandan Rize’nin Çayeli ilçesinde, FETÖ soruşturması kapsamında Selim Temurci’nin kardeşi Ömer Temurci’nin de aralarında bulunduğu 7 iş insanı gözaltına alınmıştı. Ömer Temurci, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.