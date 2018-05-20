Erdoğan'dan suikast iddialarına ilk yorum!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine yönelik suikast iddialarını değerlendirdi.

Güncellenme 20 Mayıs 2018 16:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisine sorulan "Balkanlarda size yönelik bir suikast ihbarı olduğuna yönelik iddialar var" sorusuna, "Bu tür tehditler bizi yolumuzdan alıkoymaz" cevabını verdi.

Bosna Hersek Üçlü Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Lideri Bakir İzzetbegoviç ile ortak basın toplantısı gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, suikast iddialarını değerlendirdi.

Erdoğan, suikast iddialarının kendisine ulaştığını, haberlerin kendisine ulaştığı için de Bosna Hersek'te olduğunu, bu tür tehdit ve operasyonların kendisini yolundan çeviremeyeceğini, çıktıkları yola devam edeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "Burada Avrupa'nın farklı yerlerinden gelen insanlar görmek buluşmak istedikleri lideri burada göremediklerinde, bu benim için doğru olur mu? Bizim planımız çok farklı bir plandır, yolumuza çıktığımız zaman devam ederiz" dedi.