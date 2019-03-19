Erdoğan'dan sert ifadeler: Sinsice...

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Avrupa'nın ve İslam dünyasının Yeni Zelanda saldırısı sonrası sessiz kalmasını eleştirdi.

Güncellenme 19 Mart 2019 10:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı’nın Yeni Zelanda saldırısındaki tavrını eleştirdi. Avrupa’nın katliama sessiz kaldığını dile getiren Erdoğan, medyanın tutumunun ise sinsice olduğunu söyledi.

“Batı medyasının yaklaşımı sinsice”

Saldırının bireysel değil, örgütlü yapıldığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan; işlenen cinayetlerin yasalar karşılığındaki cezasının 15 yıl olduğunu, Batı medyasının olaylara yaklaşımının ise "sinsice" olduğunu belirtti.

15 yıl ceza verilmesine eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Türkiye'nin bu konuda her türlü önlemi aldığını, 50 Müslüman'ın öldürüldüğünü; ancak sadece 15 yıl ceza verildiğini vurguladı.

“İslam dünyasından da ses yok”

Avrupa’nın henüz tatmin edici bir açıklama yapmadığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Batı medyası işi tamamen sinsice götürüyor. İslam dünyasından da ses yok sadece Türkiye olarak biz yorumlarımızı, değerlendirmelerimizi yapıyoruz” dedi.

“50 Müslüman şehit edildi”

Cumhurbaşkanı Erdoğan; bu sabah Yeni Zelanda’daki Müslüman cemaat liderlerinin 15 yıl gibi bir cezadan bahsettiğini, 50 Müslümanın orada şehit edildiğini, bunların cezalarının azami 15 yıl olacağını, bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

“Bunun arkasında çok ciddi bir kurul var”

Saldırganın yayınladığı manifestonun kendi başına yazılamayacağına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu özel bir kurul tarafından hazırlanmış bir manifesto. Bunun arkasında çok ciddi bir kurul var. Çünkü Batı'nın niye sesi çıkmıyor? Batı'daki medyanın niye sesi çıkmıyor. Bunu bulmuşlar ve hazırlayıp eline de vermişler. Benim ülkemin adı geçiyor, şahsımın adı geçiyor, Ayasofya'nın da adı geçiyor. Ayasofya adeta sanki emanetmiş de onu geri alacaklar. Sıkıysa geri al. O ayrı mesele. Burada hala ülkemizde birileri bakıyorsunuz 'Ayasofya açılsın' Kardeşim bir şeyi söylerken duygusallıkla, bu alçağın, teröristin sözlerine karşı böyle bir talepte bulunmanın bir anlamı yok” dedi.