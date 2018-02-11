Erdoğan'dan Şehidin ailesine duygu dolu telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'de Şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan'ın Adıyaman'daki ailesine taziyede bulundu.

Güncellenme 11 Şubat 2018 16:21

Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda terör örgütünün hain saldırısında Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan'ın memleketi Adıyaman'daki cenaze törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şehidimizin yanından bir an bile ayrılmadı. Bu sırada Şahit babasını arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın sözleri ise herkese duygu dolu anlar yaşattı.

Baba evine ateş düştü

Afrin'deki operasyonda Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan'ın sabah saatlerinde Hatay'dan helikopterle memleketi Adıyaman'a gönderildi. Esra, Eyüp ve Ecrin isminde üç kardeşi bulunan Şehit Sarıaslan'ın cenazesi baba ocağına götürüldü. Ardından ise cenaze namazı sonrası tekbirler eşliğinde Suvarlı Belde Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi.

Cenazeye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, ve TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın katıldı.

Erdoğan'dan Şehit babasına taziye

Taziyeleri kabul eden Şehit babasını Cumhurbaşkanı Erdoğan da aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit babasına söylediği "Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmıyoruz" sözleri ile taziyede bulundu.