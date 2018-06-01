Erdoğan'dan öğrencilere sahur sürprizi! Bu ilk defa oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK'da kalan öğrencilerden gelen sahur davetini geri çevirmedi ve gençlere gece yarısı sürpriz yaptı.

Güncellenme 01 Haziran 2018 09:17

Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Hüseyin Gazi Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerden gelen davete icabet eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada öğrencilerle sohbet etti, sahur yaptı.

"Çayınız hazırsa geliyorum"

Altındağ'da bulunan Hüseyin Gazi Öğrenci Yurdu'nda kalan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Diş Hekimliği öğrencisi Güngör Atak, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yurda davet etti. Daveti gören Erdoğan, "Çayınız hazırsa geliyorum" ifadeleri ile cevap verdi. Daha sonra ise yurda giderek burada öğrencilerle sohbet etti, sahur yaptı.

Bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı ziyarette, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Sinan Aksu ile Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da ona eşlik etti. Öğrencilerle sohbet edip sahur yapana Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisi ile hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen öğrencileri kırmadı.

Gençlere tavsiyeler

Öğrencilerle aynı sofrada yer almaktan memnuniyet duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere derslerinde ve yaşamlarında başarılar diledi. Konuşma sırasında 18 yaşındaki gençlere de seçilme hakkı verilmesine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siz gençlerden bu dinamizmi bekliyorum. 'Acaba' demeyin, 'Biz yaparız' deyin. Bu ülkenin, bu milletin evladı yapar. İnşallah gelecek bizimdir. Bu genç nüfusla, bu dinamik nüfusla inşallah bizler bu asrı; 2053, 2071 tamamen kendi lehimize çevireceğiz. Tabi ilk önce 2023" ifadelerini kullandı.

“Seçilme yaşını 18’e indirdik”

Sahur sonrası gençlere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, göreve geldiklerinde seçilme yaşının 30 olduğunu, artık bu durumu 18'e indirdiklerini, zor olanın seçilme değil, seçmek olduğunu, iyi ve kötünün ayırt edilmesi gerektiğini, seçme hakkının verilmesi durumunda seçilme hakkında verilmesi gerektiğini, önce 25'e indirdiklerini, daha sonra da 18'e indirdiklerini söyledi.

“Fatih, İstanbul’u 20’sinde fethetti”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri de diyordu ki; 'Parlamentoyu çoluk çocukla mı dolduracağız?' Ondan sonra da bir tarafına bir genci, bir tarafına bir genci alıyor ve onlar sağında solunda, parlamentoyu çocuk çocukla mı dolduracağız? Bilmiyorlar ki İstanbul'un fethini 21 yaşında Fatih Sultan Mehmet yaptı" dedi.

Avusturya örneği

Avrupa ülkelerinde seçme ve seçilme yaşının 18 olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda başımıza bela olan Avusturya'nın Başbakanı 30 yaşında. Dışişleri bakanıyken yaşı 28'di. Ama çok şımardı, havalara girdi ve Türkiye'ye karşı afra tafra yapıyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Avusturya'da yaklaşık 200-250 bin civarında vatandaşının olduğunu, Türkiye güçlendikçe bunların çıldırdığını, Türkiye'nin G20 ülkesi olduğunu, onların arkada nal topladığını, Türkiye'nin G20'nin özellikle o potansiyelini yakalayarak, dünyada 17. ülke olduğunu söyledi.