Erdoğan'dan NATO ve ABD'ye kırmızı çizgi uyarısı

Rus askeri uzman Koşkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO ve ABD'ye kırmızı çizginin aşılmaması konusunda uyarıda bulunduğunu ileri sürdü.

Güncellenme 13 Haziran 2018 13:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'nin Rusya'dan alınacak S-400 sistemlerini kullanmama önerisini reddetmesini ve gerektiğinde S-400'lerin kullanılacağına yönelik söylemini değerlendiren Rus askeri uzman Andrey Koşkin, Erdoğan'ın NATO ve ABD'ye kırmızı çizginin aşılmaması konusunda uyardığını söyledi.

NATO ve ABD’ye kararlılık mesajı

Sputnik'e konuşan Rus askeri uzman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 konusundaki tavrıyla kararlı bir tutum sergilediğini, bağımsız dış politika izlemeye devam ettiğini, NATO ve ABD'ye son derece kararlı olduğunu gösterildiğini ifade etti.

Erdoğan S-400’leri kullanmaya hazır

Koşkin ayrıca, "Bu nedenle Erdoğan, kararları kendisinin aldığını göstermek için S-400'leri sadece argüman olarak değil, askeri güç olarak kullanmaya hazır" dedi.

Erdoğan NATO ve ABD’yi uyardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün itibarıyla NATO ve ABD'yle ilişkilerde kırmızı çizgiyi aştığını görmediklerini söyleyen Koşkin, Cumhurbaşkanı'nın NATO ve ABD'yi Türkiye ile ilişkilerde kırmızı çizgiyi aşmama konusunda uyardığının altını çizdi.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "S-400'leri kusura bakmasınlar alıp da ambara koyacak halimiz yok, yeri geldiğinde gerekli şekliyle S400'leri kullanacağız. Bu savunma sistemlerini kullanmayacağız da ne yapacağız? Yine ABD'nin eline mi bakacağız" ifadelerini kullanmıştı.