Erdoğan'dan müjde! Ücretsiz olarak dağıtılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca file ve bez torbaları ücretsiz olarak dağıtacaklarını söyledi.

Güncellenme 11 Ocak 2019 12:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, poşetin 25 kuruşa satılmasından dert yanan vatandaşa müjdeli bir haber verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimlerde bez torba ve kenevirden yapılan filelerle meydanlarda olacaklarını, milyonlarca bez torba ve fileyi vatandaşlara dağıtacaklarını söyledi.

“Milyonlarca file ve bez torba dağıtılacak”

Bez torba ve kenevirden yapılan filelerle meydanlarda olacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz kampanyamızda doğa ile bütünleşecek olan bez ve file ile bu yola çıkacağız. Milyonlarca bez torba ve fileyi seçim kampanyalarımız kapsamında vatandaşlarımıza dağıtacağız” dedi.

“Promosyon olarak dağıtılacak”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, naylon ve naylon poşetlere karşı savaş ilan ettiklerini, bu seçimde bez torbalar ve kenevirden yapılmış filelerle meydanlarda olacaklarını, milyonlarca bez torba ve file hazırladıklarını, bunları halka promosyon olacak dağıtacaklarını söyledi.