Erdoğan'dan milletvekillerine yeni parti uyarısı!

AK Parti Genel Merkezi'nde millet vekilleri ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni parti hakkında açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 11 Temmuz 2019 13:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde 26 ilden 79 milletvekiliyle bir araya geldi.

Toplantıda gündeme konulardan biri de Ali Babacan ve arkadaşlarının yeni parti hazırlığı oldu.

YENİ PARTİ GELİYOR

Bosna Hersek ziyaretinin dönüşünde Ali Babacan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'na kırgın olduğunu ifade eden Erdoğan, bu sözlerini yineledi.

Ali Babacan'ın kuracağı yeni partiyi kendileri için tehlike olarak görmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce yeni parti kuran isimleri hatırlattı.

ŞİMDİ İSİMLERİNİ SORSAM

Erdoğan, "Ben yalnız değilim, biz hep beraberiz. Bugüne kadar pek çok parti kuran oldu. Şimdi sorsam isimlerini hatırlamazsınız. Parti kuranların başarısız olduğunu da gördük. Biz yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.