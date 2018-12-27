Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Senin cumhurbaşkanın olmaya meraklı değilim

Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yahu Bay Kemal ben senin cumhurbaşkanın olmaya meraklı değilim" dedi.

Güncellenme 27 Aralık 2018 16:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Benim Cumhurbaşkanım değilsin" sözlerine verdiği cevapta, “Yahu Bay Kemal ben senin cumhurbaşkanın olmaya meraklı değilim" ifadelerini kullandı.

“Kılıçdaroğlu, yüzde 52,6’ya ihanet ediyor”

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun kendisinin cumhurbaşkanlığı görevine meşru bir şekilde gelmediğine dair sözleri hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Benim Cumhurbaşkanım değilsin' dediğini, zaten Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı olmaya meraklı olmadığını, milletin cumhurbaşkanı olduğunu, yüzde 52.6'ya ihanet edemeyeceğini, bugüne kadar ihanet ettiği için bir yaraya merhem olmadığını, 31 Mart’ta da olmayacağını, teröristlerle el ele yürüyene bu milletin de yürü demeyeceğini söyledi.

“Kılıçdaroğlu’nun kafasında başka bir demokrasi var”

Meselenin siyaseti anlama, halkla diyalog kurma meselesi olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, halkın gönlüne girmeyen bir siyasetçinin halkın huzuruna çıkamayacağını, CHP ve Kılıçdaroğlu’nun ne kadar sığ bir demokrasi anlayışı olduğunu göstermek için bunları anlattığını, Kılıçdaroğlu’nun kaset kumpası ile başa geçtiğini ama kurultay ile tekrar CHP’de kaldığı için meşru bir siyasetçi olduğunu, tercihlerine saygı duyduğunu, Cumhur İttifakı’na oy verenleri meşru görmediğine göre kafasında başka bir demokrasi tarifi olduğunu, bu nedenle sokağı tarif ettiğini, 15 Temmuz gecesi tankların arasından geçip Bakırköy Belediye Başkanı’nın evinde kahvesini yudumladığını belirtti.