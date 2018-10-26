Erdoğan'dan "Kaşıkçı" açıklaması: Ceset ortaya çıkarılmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğünün kesin olduğunu, cesedin bir an önce ortaya çıkması gerektiğini söyledi.

Güncellenme 26 Ekim 2018 11:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğünün ayan beyan ortada olduğunu, cesedin ortaya çıkması gerektiğini, 18 kişinin Kaşıkçı’nın kimler tarafından öldürüldüğünü bildiğini, failin bunların içinden biri olmaması durumunda yerli işbirlikçilerin ortaya çıkarılması gerektiğini vurguladı.

CHP’ye tepki

CHP’nin seçim sonuçlarına gölge düşürmeye çalıştığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunda başarılı olamadıklarını, sonuçları kabullenmek zorunda kaldıklarını, hem içeride hem de dışarıda siyasi ve ekonomik olarak çok önemli hazırlıkların içine girdiklerini söyledi.

Döviz açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir anda tırmanışa geçen döviz kurlarını faizlerine artışı enflasyonun yükselişi takip ettiğini, özellikle cari açığı düşürmeye yönelik yapısal reformları hızlandırmış olduklarını, hiçbir rasyonel nedeni olmayan bir kur saldırısı başladığını, Türkiye içindeki kimi kesimlerin de ateşe odun taşıdığını, Türkiye'ye diz çöktüremeyenlerin kozunu boşa çıkardıklarını ifade etti.

Öğrenci andı tepkisi

Öğrenci andı hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milletinin tek andının İstiklal Marşı olduğunu, manası olmayan fuzuli tartışmalarla milleti yormak yerine asıl işlerine bakacaklarını, Türkiye’yi güçlendirmenin mücadelesini vereceklerini, AK Parti ile Türkiye’nin kaderini aynı gördüklerini, Türkiye varsa, ayaktaysa, güçlüyse, hedeflerine doğru ilerliyorsa AK Parti’nin işini doğru yaptığını, Türkiye'nin başına bir hal gelmesi durumunda AK Parti’nin bir öneminin olmayacağını söyledi.

Suudi Arabistan’a Cemal Kaşıkçı tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluktan çıktığı ifadesinin komik olduğunu, çıktıysa dışarıda bekleyen nişanlısını alması gerektiğini, bu açıklamaların çocukça olduğunu, devlet ciddiyeti ile uyuşmayacağını, Suudi yetkililerinden yapılan açıklamaların kendilerini farklı bir endişeye sevk ettiğini, Kaşıkçı’nın öldürüldüğünün ayan beyan ortada olduğunu, bu cesedin görülmesi gerektiğini, 18 kişinin Kaşıkçı'nın kimler tarafından öldürüldüğünü bildiğini, failin bunlardan biri olmaması durumunda yerli işbirlikçilerinin bulunması gerektiğini, sıradan bir mesele olmadığını, failin belli olduğunu, bilgiler ve belgelerin olduğunu belirtti.

Pazar günü Suudi Başsavcı’nın Türkiye'ye geleceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “O son açıklanan yerli işbirlikçi kim? Bu 15 kişiyi Türkiye'ye gönderen kim artı 3 18. Bunlar tutuklandı ama ben kendilerine söyledim dedim ki siz konuşturmasını bilirsiniz bu 18'in içinde ne dönmüşse bu dolapların bunların içinde. Konuşturamıyorsanız olay İstanbul'da vuku bulmuştur o zaman bunları bize teslim edin biz yargılayalım” dedi.