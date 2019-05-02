Erdoğan’dan iş insanlarına çağrı: Ülke sizden fedakarlık bekliyor

İş insanlarına çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Ülkeniz sizden böyle bir fedakarlık bekliyor” dedi.

Güncellenme 02 Mayıs 2019 14:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen TOBB 75. Genel Kurulu'nda konuştu.

Türkiye'nin kur-faiz-enflasyon sarmalına hapsedilmek istendiğini söyleyen Erdoğan, "Son yıllarda maruz kaldığımız tüm saldırılar şahsımızı değil Türkiye’yi can evinden vurmayı amaçlamaktadır. Bize bedel ödetmeye çalışıyorlar. Bu yoldan geri dönmeyeceğiz" diye konuştu.

'Türkiye İttifakı' açıklamalarına değinen Erdoğan, "Biz hiçbir zaman kucaklaşmadan kaçmadık onun için Türkiye İttifakı dedik, Cumhur İttifakı dedik. Bazıları Türkiye İttifakı ifademizi Cumhur İttifakımızın alternatifi gibi gösterek fitne çıkarma peşine düştü" ve ekledi: "Terör örgütüyle el ele olanlar bizimle ittifak halinde olamazlar."

Erdoğan, "Bu ay içinde 170'i aşkın teröristi etkisiz hale getirdik. İzmir'de 12 YPG'liyi bu gece gözaltına almış bulunuyoruz" açıklamasında bulundu.

Hububat alım fiyatlarını da açıklayan Erdoğan, ekmeklik buğdayda yüzde 29, kaliteli buğdayda yüzde 4, arpada ise yüzde 33 fiyat artışına gidildiğini duyurdu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

'PATATES-SOĞAN MESELESİNİ NE İLE İZAH EDECEĞİZ?'

Geçtiğimiz 17 yıldaki istikrar ve güven ikliminde gerçekleştirdiğimiz başarılar, bize önümüzdeki dönemde çok daha büyük başarılara imza atabileceğimize işaret ediyor.

Birileri borçlanma rakamları üzerinden fırtına koparmaya çalışıyor, bunun farkındayız. Maruz kaldığımız bunca saldırıya rağmen kamu borç stokumuzun milli gelirimize oranı yüzde 13.7 düzeyindedir. Göreve geldiğimizde bu oran yüzde 60'ın üzerindeydi.

Mayıs 2013'te IMF'ye olan borcu biz sıfırladık. Türkiye'yi kur faiz enflasyon sarmalına hapsetmek isteyenlere karşı bu zaferi beraber kazanacağız. Bazı sirk cambazları döviz rezervine yönelik gayri samimi açıklamalarla bir psikolojik olumsuz hava oluşturmanın gayreti içindedir.

Son dönemde ardı ardına ülkemize ve milletimize kurulan tuzakların sebebi, ülkemize siyasi olduğu kadar ekonomik olarak da diz çöktürmektir. Seçimin birkaç ay öncesinde, geçmişte de olduğu gibi, patates soğan meselesini ne ile izah edeceğiz? Bunların hepsi bir siyasi müdahale anlayışı değil midir?

'TERÖR ÖRGÜTÜYLE EL ELE OLANLAR BİZİMLE İTTİFAK HALİNDE OLAMAZLAR'

Bir zamanlar toplu iğne bile üretemeyen bir ülkenin söz sahibi hâline gelmeye başlamasının, birilerini rahatsız ettiği açıktır.

Terör örgütüyle el ele olanlar bizimle ittifak halinde olamazlar. TOBB bu çatının altında kucaklaşmıyorsa bunun hesabını herhalde ben verecek değilim. Biz hiçbir zaman kucaklaşmadan kaçmadık onun için Türkiye İttifakı dedik, Cumhur İttifakı dedik. Bazıları Türkiye İttifakı ifademizi Cumhur İttifakımızın alternatifi gibi gösterek fitne çıkarma peşine düştü.

Geçenlerde yine bir istihdam seferberliği için TOBB çatısı altında bakan arkadaşlarımla beraber bir araya geldik ve tüm Türkiye’deki oda borsa hepsine bir çağrıda bulundum. Neydi bu? Yaklaşık 1.5 milyon üyesi bulunan TOBB’un her bir üyesi kalksa bir iki tane istihdam sağlasa bu sayı nereye varır 3 milyona varır. O gün biz o sözleri aldık. Şimdi bu yıl sonuna kadar biz bu istihdamı bekliyoruz.

'KUR, FAİZ VE ENFLASYONU UYGUN SEVİYELERE İNDİRMEKTE KARARLIYIZ'

2.5 milyonluk bir ilave istihdam için, 'Burası Türkiye, burada iş var' sloganıyla yola çıktık. İstihdam seferberliğimize gerekiyorsa şartlarını zorlama pahasına destek vermek, iş insanımızın şehrine, milletine vefasıdır diye düşünüyorum. Ülkeniz sizden böyle bir fedakârlık bekliyor.

Öncü veriler bu yılın ilk çeyreğinde istihdamda 100 bin kişilik bir artışa işaret ediyor. Bu, yeniden yükselişe geçtiğimizi göstermesi bakımından önemli bir rakamdır ama yeterli değildir. Hükümet ve iş dünyası olarak 17 yılda yazdığımız büyük başarıyı ve bu başarı hikayesini devam ettirmek hepimizin elindedir.

Tüm göstergeler yeniden yükseliş trendine girildiğine işaret ediyor. Kur, faiz ve enflasyonu mutlaka hedeflerimize uygun seviyelere indirmekte kararlıyız.

ŞİFRELER ÇÖZÜLMÜŞTÜR'

(Sebze ve meyve fiyatlarındaki artış) Kısa vadeli bir çözüm olarak tanzim satış formülünü geliştirdik. Bu konuyla ilgili daha köklü çözüm hazırlıklarımız da sürüyor. Bu ülkede ister uluslararası ister milli olsun, herhangi bir yatırımcının önüne engel çıkartan karşısında bizzat şahsımı bulur. Artık onların numaralarını çözdük, nasıl tedbir alacağımızı öğrendik. Şifreler çözülmüştür. Bundan sonra artık öyle çok can yakıcı dalgalanmaların ortaya çıkması kolay kolay mümkün değildir.

TMO tarafından geçen yıl ton başına 1050 liradan alınan sert ekmeklik buğdayın fiyatı bu yıl yüzde 29 artışla ton başına 1350 lira olmuştur. Kaliteli buğday yüzde 4 primle ton başına 1400 liranın üzerinden alınacak. Arpa alım fiyatı yüzde 33 artışla ton başına 1100 lira olarak belirlenmiştir.

'İZMİR'DE 12 YPG'LİYİ GÖZALTINA ALDIK'

Bu ay içinde 170'i aşkın teröristi etkisiz hale getirdik. İzmir'de 12 YPG'liyi bu gece gözaltına almış bulunuyoruz.