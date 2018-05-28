Erdoğan'dan İnce'ye: İspat etmezsen namertsin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnce'nin Pensilvanya iddiarıyla ilgili "Madem böyle bir iddiada bulunuyorsun, bunu ispat etmen gerekir. İspat edemiyorsan namertsin" dedi.

Güncellenme 28 Mayıs 2018 17:03

AK Parti'nin Manisa'da mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Pensilvanya iddialarını sert bir dille eleştirdi.

İlk defa adını andı

AK Parti'nin Akhisar Stadı'nda organize ettiği mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin adını anarak eleştiride bulundu.

Türkiye yerli otomobil üretecek

Ana muhalefetin cumhurbaşkanı adayı İnce'nin yatırım falan anlamam dediğini, yerli otomobil için Erdoğan 20 yıl geriden geliyor dediğini, Türkiye'nin yerli otomobil üreteceğini, bunu da ülkenin devlerinin yapacağını söyledi.

Erdoğan, "Bu ülke yerli otomobilini üretecek. Bunu bu ülkenin devleri yapacak. 20 yıl geriden geldiğimi söylüyor, vah zavallı vah. Ey İnce sen nerede geziyorsun? Kanal İstanbul'u tanımam diyor" dedi.

CHP’nin bir dikili ağacı bile yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin geçmişinde zaten böyle bir şey olmadığını, CHP'nin ülkede bir dikili ağacı bile olmadığını söyledi.

“Genel başkan kendisi aday olmuyor”

Erdoğan, "Bay Kemal da bir garip. Ne diyordu bu İnce? 'Bir seçime girdin kaybettin, ikiye girdin kaybettin... Kaybettin, kaybettin' Ve şimdi cumhurbaşkanı adayı olunca tanıtımında Bay Kemal ne diyor? 'Muharrem gel gel' diyor. Şu hale bak ya. Genel başkan kendisi aday olmuyor. Cumhurbaşkanlığına aday gösterdiği şahsı çağırışına bak. İşi küçümsüyor. Seçim beyannamesini cumhurbaşkanı adayı okumuyor. Kim okuyor, genel başkan. Bu işi ne kadar küçümsediklerini gösteriyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

Şimdi 'AK Parti'yi kurarken Pensilvanya'ya gittin mi, gitmedin mi' diye soruyor. Benim gittiğimi söylüyor. Sana ben buradan bir nasihatte bulunayım. Sen siyasette daha çok çıraksın. Siyaset dürüstlük ister. Senin genel başkanın yalancı. Ama sen de erkenden bir şeyler kaptın, başladın yalana. Benim Pensilvanya'ya giderek izin almak suretiyle AK Parti'yi kurduğumu söylersen bunu ispat etmen gerekir. Bizim Pensilvanya'dan izin alma ihtiyacımız olmadı. Madem böyle bir iddiada bulunuyorsun, bunu ispat etmen gerekir. İspat edemiyorsan namertsin. Biz partimizi kurduk, 40 yıllık siyasi tecrübemizle kararımızı verdik. Cezaevinden çıktıktan sonra istişarelerimizi yaptık, 16 ay sonra iktidar olduk. Sen nereden izin almaktan bahsediyorsun? Biz istişarelerimizle birlikte halktan ve Hak'tan aldığımız izinle yola çıktık.