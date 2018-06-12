Erdoğan'dan İnce'ye: Asıl kek bunlara denir

Cumhurbaşkanı Erdoğan millet kıraathanelerini eleştiren Muharrem İnce'ye, "Keklere takmışlar. Asıl kek bunlara denir" ifadeleriyle cevap verdi.

Güncellenme 12 Haziran 2018 15:52

Eskişehir Vilayet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan millet kıraathanelerini eleştiren Muharrem İnce'ye, "Keklere takmışlar. Asıl kek bunlara denir" ifadeleri ile cevap verdi.

“Cumhur ittifakını destekliyor muyuz?”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eskişehir bu seçimlerde tercihimizi bir kez daha hizmet siyasetinden yana kullanıyor muyuz? Güçlü meclis cumhurbaşkanlığında şahsımı, mecliste AK Parti'yi destekliyor muyuz? Cumhur ittifakını destekliyor muyuz? Eskişehir vakit birlik vakti diyor muyuz? Vakit Türkiye vakti diyor muyuz? İnşallah sizlerin desteği ile Türkiye şahlanacak. Birlikte, beraber, kardeşçe" dedi.

“Eski stadın yerine millet bahçesi yapılacak”

AK Parti'nin diğer partilerden faklı olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, halka yapılanların anlatıldığını, daha önce yapılanların en büyük referans olduğunu, bir yeni projeleri ilk vatandaşa sunduğunu, diğerlerinin bol bol geyik yaptığını, son 16 yılda Eskişehir'e 21 katrilyon yatırım yaptıklarını, Eskişehir'e 3.devlet üniversitesini de kurduklarını, Eskişehir'de eski stadın yerine millet bahçesi yapacaklarını söyledi.

“Büyükşehiri alacağız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mart'ta Eskişehir'de büyükşehiri de alacaklarını, diğer siyasi partilerden bir şey olmayacağını, bölünmüş yolları, hızlı trenleri şehir hastaneleri Eskişehir'e getirdiklerini, Eskişehir'i 2019 Türk Dünyası eğitim başkenti ilan edeceklerini, bunun hayırlı olmasını dilediğini, Eskişehirlilerin insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı ile bugünlere geldiğini ifade etti.

“Elon Musk ziyaretime geldi”

İcraatlerinin son 16 yılda Türkiye'yi 3,5 kat büyütmek olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk çeyrekte Hindistan'dan sonra en çok büyüyen ülke olduğunu, Tesla'nın sahibi Elon Musk ziyaretine geldiğini, ortaklaşa böyle bir yatırıma girebilir miyiz diye konuştuklarını, yeni havalimanı açılmadan bereketinin haberlerinin gelmeye başladığını, 18 yaşına kadar herkesin ücretsiz sağlık hizmeti aldığını söyledi.

İnce’ye cevap

Millet kıraathaneleri projesini eleştiren İnce'ye cevap veren Erdoğan, "Seçim beyannamemizde 146 projemiz var, ana muhalefet sadece kıraathanemiz içindeki keklere takılmış, asıl kek bunlara denir" dedi.