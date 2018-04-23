Erdoğan'dan Gül ve İYİ Parti yorumu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 CHP'li milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesini ve Gül'ün adaylığını yorumladı.

Güncellenme 23 Nisan 2018 22:31

TBMM'de düzenlenen 23 Nisan özel resepsiyonuna katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, basın mensuplarının sorularına cevap verdi.

Pazar günü 15 CHP'li milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesi konusunda değerlendirme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güneş Motel olayından daha beter bir durum!" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunun ötesinde senin 15 milletvekilin partinden ayrılıyor, sözde İYİ Parti'ye geçiyor. Sözde İYİ Parti'de, bugün onların koltuklarında o geçenler var mıydı? Bugün oraya onlar oturdu mu? Bu nasıl bir iş? Bunun ahlaki bir yanı olabilir mi? Bunun Güneş Motel olayından çok daha öte bir durumu söz konusu? Parlamentomuzun bu duruma düşmesi, bizim için gerçekten bir felaket" dedi.

YSK'nın kararı Cumartesi günü vermesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, YSK'nın kararı cumartesi vermesi durumunda bu 15'ler olayının olmayabileceğini, böylece İYİ Parti ve CHP'nin zor duruma düşmeyeceğini söyledi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün olası adaylığı ile ilgili sorulan soruya ise Erdoğan, "Bunu ona sorun" yanıtını verdi.