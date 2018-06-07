Erdoğan'dan gençlere müjde üstüne müjde

Külliye'de gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada öğrencilerin sorularını cevapladı.

Güncellenme 07 Haziran 2018 09:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gençlerle sahurda bir araya geldi. KYK borçların silinip silinmeyeceğine dair değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer adayların sileceklerini söylediğini, kendisinin dürüst olduğunu bu yüzden yapamayacağı şeyin sözünü vermek istemediğini söyledi.

Devletin kapıları gençlere açılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu anda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla birleştireceklerini, bunu ilk defa gençlerin yanında açıkladığını, bu iki bakanlık birleşince burada bir kadrolaşma olacağını, illerde ve merkezde kadro sayısının artırılacağını, bu nedenle öğrencilerin kendisini iyi yetiştirmesi gerektiğini, devletin kapılarının gençlere açılacağını belirtti.

O zaman sen listeyi hazırla

Bir öğrencinin Filistinlilerin barındığı mülteci kamplarına gidip gönüllü çalışma talebinde bulunması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O zaman sen listeyi hazırla. Listeyi hazırladıktan sonra kimler katılmak istiyorsa bunları öğrenelim. Ondan sonra da eşim, şahsım bununla ilgili girişimlerde bulunuruz" dedi.

Yapamayacağımız bir şeyin sözünü vermeyelim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir öğrencinin öğrenim kredisi borçlarıyla ilgili sorusu üzerine, "Ben sana Erdoğan cevabı mı vereyim, İnce cevabı mı vereyim veya diğerleri gibi mi cevap vereyim? Eğer 'Erdoğan cevabı verin' derseniz, ben size en doğrusunu konuşurum. Burs karşılıksız. Biliyorsunuz kredi, belli devlet imkanlarının gençlerimiz için üniversiteyi bitirdikten sonra onlara yeni bir süreç açabilmek için temin edilmiş bir yöntemdir. Üniversiteni bitirdin, iş bulana kadar ödeme var mı, yok. İş bulduktan sonra faizsiz, çok düşük taksitlerle o krediyi ödemeye başlar ama o, onun için aynı zamanda iş bulma garantisidir. Bu devlet de olabilir, özel sektör de olabilir. Diğer adaylar, Allah selamet versin, biz diyor sileriz. Biz 'dürüst olalım' diyoruz. Yapamayacağımız bir şeyin sözünü vermeyelim" ifadelerini kullandı.