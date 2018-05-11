Erdoğan'dan Demirtaş'a "hapis" cevabı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demirtaş'ın her hafta bir cumhurbaşkanı adayı hapis yatsın sözlerine, "Ben hapis sıramı savdım" ifadeleri ile cevap verdi.

Güncellenme 11 Mayıs 2018 14:40

Edirne Cezaevinde HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'a ziyarette bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, aralarında geçen diyaloğu anlatmıştı.

Erdoğan'dan Demiştaş'a cevap

Cumhuriyet'in haberine göre, "Selahattin Demirtaş, 'Ben hapisteyim siz geziyorsunuz. Bütün adaylar birer hafta sırayla yatsın, adil olsun" dedi. Bunun üzerine açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise "Ben hapis sıramı savdım" ifadelerini kullandı.

Erdoğan 1999'da hapis yattı

Erdoğan Siirt'te okuduğu şiir nedeniyle 10 ay hapis cezasına mahkum olmuş, 1999'da dört ay cezaevinde kalmıştı. Selahattin Demirtaş 19 aydır Edirne Cezaevi'nde tutuklu ve hakkında açılan 100'e yakın davada iki müebbet ve yüzlerce yıl hapis cezası isteniyor.