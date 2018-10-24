Erdoğan'dan Danıştay'a: 5 yıldır neyi beklediniz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay'ın öğrenci andıyla ilgili verdiği karara, “5 yıldır neyi beklediniz?" sözleri ile tepki gösterdi.

Güncellenme 24 Ekim 2018 12:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce kaldırılan öğrenci andını yeniden gündeme getiren Danıştay’a tepki gösterdi.

“5 yıldır neyi beklediniz?"

Danıştay’ın 5 yıl sonra Ant ile ilgili karar verdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2013'ten 2018'e kadar (Danıştay) neredeydiniz? Şimdi mi aklınıza geldi? 2013’te bu kararı niye vermediniz? 5 yıldır neyi beklediniz?" diye sordu.

“Bunlara bu devlet niye bu maaşları ödüyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerini hazırlamadan önce, Danıştay'dan bunu soracak, izin alacaksak ben bu makamda durmayım, çekiyim gideyim. Kusura bakmayın yanımda bunca hukukçu var. Bunlara bu devlet niye bu maaşları ödüyor. Gelip yan gelip yatın diye ödemiyor ki... Öyleyse kuvvetler ayrılığını tanımı içerisinde aynen uygulamamız gerekiyor” dedi.

“Şimdi mi aklınıza geldi?”

Danıştay’ın 5 yıl sonra karar verdiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Danıştay And ile karar veriyor, 5 yıldır neredeydiniz? Niye şimdi veriliyor? Şimdi mi aklınıza geldi? Biz alkışlanması gerektiği zaman alkışlarız, yanlış olduğu zaman söylemek durumundayız. Millet tokat atması gerektiği zaman bana atıyor, yuhlaması gerektiği zaman bizi yuhluyor, sizi değil. Biz de sizlerden gecikmeyen adil kararlar bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Göz yummamalıyız”

Yassıada Mahkemeleri’nden 28 Şubat'a kadar yargının siyasallaşmasının bedelini yargı camiasının da ödediğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Vesayetçi zihniyetin tekrar hortlatılmasına göz yummamalıyız. Son günlerde yaşanan kimi tartışmaların hukuk içinde çözüme ulaşacağına inanıyorum” dedi.