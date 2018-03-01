Erdoğan'dan Cezayirli gazeteciye tarihi cevap!

Afrika temaslarının ilk durağı olan Cezayir'e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir gazeteciye verdiği tarihi cevap Twitter'dan paylaşıldı.

Güncellenme 01 Mart 2018 14:53

Afrika temaslarına Cezayir'den başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir gazeteci ile yaşadığı tarihi konuşmayı Katarlı bir gazeteci Twitter'dan paylaştı.

Cezayirli mevkidaşı Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesi ilginç bir ana tanıklık etti.

Buluşma sırasında Cezayirli bir gazeteci, Osmanlı'yı kastederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorduğu "Türkiye, Cezayir'i sömürge olarak mı görüyordu?" soruya verilen cevap adeta ders niteliğindeydi. Erdoğan yanıtında "Öyle olsaydı, bu soruyu bana Fransızca değil, Türkçe sorardın" ifadesini kullandı.

Olay anında orda bulunan Katarlı basın mensubu Faysal Kasım ise Cezayirli gazeteci ve Erdoğan arasında geçen bu tarihi anı sosyal medya hesabından paylaştı.