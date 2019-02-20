Erdoğan'dan binlerce insanı katleden Esed'e: Katil!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşte bu katil Esed'in o yağdırdığı varil bombaları neticesinde ülkelerini, evlerini, topraklarını terk etmek zorunda kaldılar” dedi.

Güncellenme 20 Şubat 2019 09:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Suriyeli sığınmacılar için Türkiye’nin BM kriterlerine göre 37 milyar doları harcama yaptığını, AB’nin Türkiye’ye verdiği sözün 3+3 milyar Euro olduğunu, şu ana kadar bu uluslararası kuruluşlar aracılığıyla Türkiye’ye gelen paranın bir milyar 750 milyon Euro olduğunu, dünyanın bu hizmete sessiz olduğunu, birçok söz verildiğini ama tutulmadığını, Türkiye’nin insani yardımda 2017 yılında 8,1 milyar doların üzerindeki yardımla dünyada ilk sıralara yükseldiğini, aynı dönemde yurt dışından Türkiye’ye gelen yardım miktarının son derece kısıtlı olduğunu, AB’nin taahhüt ettiği 6 milyar euronun ilk diliminin henüz Suriyelilere ulaşmadığını söyledi.

“Mülteci ve yabancılar en büyük tehdit olarak görülüyor”

Türkiye’nin 8 yıldır 4 milyon insana sahip çıktığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik imkanları bizden fazla olan ülkelerin 100-150 göçmeni kabul etmemek için adeta birbirlerini yediğini, ırkçı partiler başta olmak üzere Avrupalı siyasetçilerin, mülteci düşmanlığı üzerinden koltuk kapmanın hesabını yaptığını, Türkiye’ye demokrasi dersi vermeye çalışan birçok ülkede mülteci ve yabancıların en büyük tehdit olarak görüldüğünü belirtti.

“Katil Esed”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Açık ve net söylüyorum. Acaba bu Afrika'nın altını, elması, bütün bakırları, kromları kimler tarafından bugüne kadar sömürüldü, kimler tarafından bunlar oralardan alınıp ülkelerine taşındı. Yeri geldiği zaman katliamlar kimler tarafından yapıldı. Ama bunlar tabii hep gizleniyor, bunlar konuşulmuyor. Cezayir katliamını biz unutamayız. Ruanda katliamını bizler unutamayız. Bunların hepsi ortada. Buralarda yüzler binler değil, buralarda yüz binler, yeri geldi milyonlar öldürüldü. Burada şimdi göçü konuşanlar, nereden hareketle konuşacak? Buralardan hareketle konuşacak. Bu insanlar ülkelerini niye terk ettiler. Şu anda benim ülkeme gelenler acaba keyifle mi, zevkle mi geliyorlar? Varil bombaları üzerlerine yağdığı için, işte bu katil Esed'in o yağdırdığı varil bombaları neticesinde ülkelerini, evlerini, topraklarını terk etmek zorunda kaldılar” ifadelerini kullandı.