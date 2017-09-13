Erdoğan'dan belediyelere 2019 uyarısı: "Mevcutla yetinemeyiz"

Belediye Başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanlarına 2019 yılına ilişkin uyarılarda bulundu.

Güncellenme 13 Eylül 2017 11:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belediye Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

Konuşmasından satır başları:

2004'ten itibaren önceki dönemlerle kıyaslanmayacak yüksek destekle AK Parti belediyeciliği sahneye çıktı. Belediyecilikte de rakiplerimizle değil kendi kendimizle yarışıyoruz. Aksi halde yaptıklarımızın yarısına ulaşamazdık. Başarımızı tepeden inme değil, tabandan gelen siyaset anlayışına borçluyuz. Önümüzdeki seçimde çıtayı biraz daha yükseltiyoruz.

Projeler geliştirmemiz, ekipler oluşturmamız gerekiyor. İnsan taşla toprak arasında kendini inşaa eder ama toplumu da inşaa eder. Biz şehirlerle beraber zihniyetleri de değiştirdik. Belediyelerde oluşturduğumuz modeli, başarıyla sürdürüyoruz. Bununla birlikte şu gerçeğin farkındayız; Türkiye 15 yılda çok büyük mesafe katetti. Ekonomide 13 kat büyüdük, seçmen sayımız 41 milyondan 55 milyonunun üstüne çıktı, 30 yaş seçilme yaşıydı, biz bunu önce 25'e sonra 18'e indirdik.

Belediyelerde ve teşkilatlarda görev alan her bir kişi benim gözümde ülkesi için büyük işler yapmış birer kahramandır. 2019 Mahalli İdareler seçimlerinde yüzde 50'nin üzerine çıkmak için mevcutla yetinemeyiz. Belediye başkanları hemşerilerine en güzel hizmetleri vermelidir. Şehre hükmeden değil, şehre hizmet eden belediyecilik anlayışı ile bugün bulunduğumuz noktaya ulaştık.

Birer demokrasi okulu olan AK Parti Belediyeleri 15 Temmuz'da bunun hakkını verdi. Büyük Türkiye'yi 2023 Türkiyesi'ni yine birlikte kuracağız. Unutmayın dava kalıcı, isimler fanidir. İsimlerimizi tarihe yazdırabilmişsek ne mutlu bize. Şayet şimdiye kadar bunu başaramamışsak kimseye söyleyecek bir sözümüz yok.

CNN Türk