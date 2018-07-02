Erdoğan'dan AK Partililere MHP uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Partililere, MHP'yi kıracak sözlerden kaçınmaları konusunda uyardı.

Güncellenme 02 Temmuz 2018 09:25

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, seçim sonrasında AK Parti'nin ilk MKYK toplantısında konuşulanları "Yeni dönemin ipuçları" başlıklı bir yazıda anlattı.

Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantıda AK Parti ile ilgili sorunların giderilmesi gerektiğini, mahalli seçimlere bu şekilde gidilemeyeceğini söylediğini yazdı. Öte yandan Erdoğan'ın AK Parti'nin yüzde 42 bandında oy almasının ekonomik sebeplerden kaynaklı olduğunu düşündüğünü yazan Selvi, yeni dönemde kapsamlı ekonomik çalışmalar yapılacağını belirtti.

Sorunlar giderilmeli

AK Parti kongresinin öne çekilmesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifi olduğuna değinen Selvi, Erdoğan'ın AK Parti'yle ilgili sorunlara önem verdiğini, kongrenin bu sorunları gidermede çok önemli bir rol oynağını düşündüğünü, bu nedenle kongre tarihinin ileri çekildiğini, partinin yeniden yapılandırılması bile düşünüldüğünü yazdı.

Yeni hedef ne?

Selvi, Eylül ayında yapılması planlanan AK Parti Kongresi'nin 18 Ağustos’a çekildiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından yeni hedefi ortaya koyduğunu, kongre sonrası yerel seçimler için çalışmalara hız verileceğini, seçim atmosferinden çıkılmaması gerektiğini, AK Parti'nin tüm gücüyle yere seçimlere odaklandığını, partiyle ilgili sorunları giderme kararı alındığını, Erdoğan'ın "mahalli seçimlere bu şekilde giremeyiz" dediğini, yerel seçimlerde adayların önemli olacağını ifade etti.

Yeni hükümet kurulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki önemli değişikliğe hazırlandığını belirten Selvi, 1- 8 Temmuz’da yeni hükümeti kuracağını, Cumhurbaşkanı’nın milletvekili seçilen bakanlardan birkaç ismi almasının beklendiğini, Başbakan Binali Yıldırım’ın Meclis başkanlığının neredeyse kesinleştiğini, Yıldırım'ın AK Parti-MHP, ‘Cumhur İttifakı’nın Meclis başkanı olacağını, AK Parti Grup Başkanlığı için de Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın isminin ön plana çıktığını, 16 bakandan oluşacak kabinede yeni isimlerin yer alacağını belirtti.

MHP uyarısı

Selvi, 2- 18 Ağustos’taki kongrede de AK Parti yönetiminin yenileneceğini, bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Cumhur ittifakı devam edecek. MHP’yi kıracak söz ve davranışlardan uzak durun” uyarısında bulunduğunu yazdı.