Erdoğan'dan 11. Cumhurbaşkanı Gül'e taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Gül'ü telefonla arayarak, amcası Mahmut Gül'ün vefatı nedeniyle taziye dileklerini iletti.

Güncellenme 17 Kasım 2017 18:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü telefonla arayarak amcası Mahmut Gül'ün vefatı nedeniyle taziye dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, görüşmede, merhuma Allah'tan rahmet diledi.

Vefattan müteessir olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gül ailesine de başsağlığı dileklerini iletti.