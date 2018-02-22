Erdoğan'a suikast timini yakalayan polisler Afrin yolcusu!

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast yapmaya çalışan hainleri yakalan tim Afrin'e gitmek için yola çıktı.

Güncellenme 22 Şubat 2018 15:47

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Marmaris'te bir otelde kalan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunmaya çalışanları yakalayan Özel Harekat timi, Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere Afrin'e uğurlandı.

Erdoğan'a suikast timini yakalayanlar da timde

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubeden 22 kişilik tim, Afrin'de terör örgütlerini temizlemeye yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nda katılmak için yola çıktı. 22 kişilik timden oluşan ekipte FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kaldığı otelde suikast düzenlemeye çalışan darbeciler önleyen özel harekatçılarda bulunuyor.

"Bizler bu görevler için eğitiliyoruz"

Suikast timini yakalayan özel harekat polisleri, "Allah nasip ederse nasıl ki 15 Temmuz hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanımıza suikast düzenleyen hainleri yakaladığımız gibi Afrin'de de gereğini yapıp döneceğiz. Ülkemizin duası bizimle olsun yeter. Ailemizin gözü arkada kalmasın inşallah sağ salim gidip döneceğiz. PKK/PYD-YPG'nin belini kıracağız. Mehmetçiğimiz orda savaşırken bizim içimiz hiç rahat değildi. Allah'a sürekli dua ettik bizi kavuştursun diye. Dualarımız kabul oldu. Şimdi gidiyoruz ve beraber sırt sırta verip bütün hainlerin belini kırıp geleceğiz inşallah. Bizler bu görevler için eğitiliyoruz. Ülkemiz ve vatanımız ne zaman ihtiyaç duyarsa orada olacağız. Bütün milletimizin dualarını bekliyoruz" dedi.