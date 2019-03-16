Erdoğan'a sorulan yumurta sorusu gündeme damga vurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Günlük hayatınızda iki yumurta kırabiliyor musunuz?" sorusuna verdiği cevap olay oldu.

Güncellenme 16 Mart 2019 12:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayın programında kendisine sorulan soruya ilginç bir cevap verdi.

“Her zaman yapıyoruz”

Erdoğan, Veyis Ateş'in "Günlük hayatınızda kendinize vakit ayırabiliyor musunuz, iki yumurta kırabiliyor musunuz" sorusuna, "Ucuzu söylüyorsun sen, 2 yumurta kırmak ne demek. Her zaman yapıyoruz. Evdeki arkadaşlar hazırlığı yapıyorlar. 3 yumurta gerekir. Bazen kavurma, bazen pastırma" ifadeleriyle karşılık verdi.

"O kadar da değil"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kendiniz mi yapıyorsunuz" sorusuna "O kadar da değil" demesi izleyenleri güldürdü.