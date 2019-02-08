Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı forslu otobüs!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan bir otobüs hediye edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan bir otobüs hediye edildi. Erdoğan, BMC firması tarafından Cumhurbaşkanlığına hediye edilen aracı inceledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan otobüs hakkında bilgi aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne getirilen ve üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan otobüsün özellikleri hakkında BMC Yönetim Kurulu Üyeleri Talip Öztürk ve Taha Yasin Öztürk'ten bilgi aldı.
BMC’nin ortakları kimler?
Otobüsü hediye eden BMC hisselerinin %25,1'i Öztürk Ailesi'nin; %25'i Ethem Sancak'ın; geriye kalan %49.9'u ise Katar Silahlı Kuvvetlerinin.
Daha önce de uçak hediye edilmişti
Geçtiğimiz Eylül ayında Katar Emirliği'ne ait VIP donanımlı Boeing 747-8 tipi özel uçak Cumhurbaşkanlığı Erdoğan'a hediye edilmişti. Uçak Katar tarafından İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gönderilerek Cumhurbaşkanlığı uçak filosuna dahil edilmişti.