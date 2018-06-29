Erdoğan yeni sistemin ilk hedefini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde en büyük mücadelenin terörle olacağını söyledi.

Güncellenme 29 Haziran 2018 14:33

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni dönemde en büyük mücadelenin terör konusunda verileceğini belirterek, "Terörü ayaklarımızın altına alıp yok edeceğiz ki ülkemizde huzur hakim olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan, kısaca şunları söyledi: "Kim ki bu dünyada bir mescit bina eder inşa eder, Allah da cennette onun için bir köşk inşa eder. Emeği geçenleri hepsini tebrik ediyorum. Komandolarımızı ne kadar artırırsak, özel kuvvetlerimizi ne kadar artırırsak terörle mücadelemiz o kadar artacaktır" dedi.

Gerek Cerablus gerek Afrin operasyonlarında askerin başarısının görüldüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde de en büyük mücadelemiz ülkemizde terör olacak. Terörü ayaklarımızın altına alıp yok edeceğiz ki ülkemizde huzur hakim olsun" ifadelerini kullandı.