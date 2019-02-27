Erdoğan, yeni parti iddiaları hakkında ilk kez konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'den ayrılan bazı isimlerin parti kuracağına dair iddiaları değerlendirdi.

Güncellenme 27 Şubat 2019 09:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir televizyon kanalında katıldığı programda, "yol arkadaşı" olarak görülen bazı isimlerin yeni parti kuracağına dair iddiaları değerlendirdi.

“Daha önce parti kuranların akıbeti belli”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dava insanlarının davasına ihanet edemeyeceğini, çakılı kadrolar olamayacağını, liderin görevinin de bu olduğunu, ayrılanlarla bir daha yol yürümenin mümkün olmadığını, AK Parti’de tasfiye olmayacağını, bugüne kadar kimsenin tasfiye olmadığını ancak bayrak yarışının söz konusu olduğunu, daha önce de parti kuranların olduğunu akıbetlerinin de ortada olduğunu söyledi.