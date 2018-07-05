Erdoğan yemin töreni sonrası ilk ziyaretini o ülkeye yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişteki programı netlik kazandı.

Güncellenme 05 Temmuz 2018 09:12

Pazartesi günü saat 16.00'da yemin edecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı belli oldu. Yemin sonrası Türkiye resmen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmiş olacak. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk ziyaretini Anıtkabir'e yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı devlet liderlerinin de davet edildiği Külliye'deki törenle karşılanacak.

Tören sonrası kabine açıklanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Temmuz Pazartesi günü TBMM'de yemin ettikten sonra yeni sistemin ilk başkanı olarak göreve başlayacak. Yemin töreni sonrası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görkemli bir tören düzenlenecek ve yeni sisteme resmen geçilmiş olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan tören sonrası 16 isimden oluşan yeni kabineyi açıklayacak.

AK Parti’ye hitap edecek

YSK'nın kesin seçim sonuçlarını açıklamasından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı netlik kazandı. Erdoğan düzenlenecek tören öncesinde yeni seçilen milletvekillerine AK Parti grup toplantısında hitap edecek. Bu toplantının kapalı bölümünde de TBMM Başkan adayı ve AK Parti Grup Başkanı'nın isimleri belirlenecek. Erdoğan, daha sonra TBMM'deki yemin töreninin bir kısmını da izleyecek ve buradan ayrılacak.

Yeni döneme resmen geçilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemini sonrasında yeni yönetim sistemine resmen geçilecek ve hükümet düşecek. Daha sonra yeni dönemin ilk kararnamesi; Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında "Cumhurbaşkanlığı 1 no.lu kararnamesi" olarak yayımlanacak. Bakanlıklara ilişkin düzenlemeler ve Cumhurbaşkanlığı teşkilatı bu kararnamede düzenlenecek.

Anıtkabir ziyaret edilecek

Meclis'teki yemin töreni sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'i ziyaret edecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yeni sisteme geçişle ilgili özel bir tören düzenlenecek. Düzenlenen törene yabancı devlet başkanlarının yanı sıra devlet protokolünün tamamı davet edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada vatandaşlara da hitap etmesi bekleniyor. Erdoğan, Külliye'deki "yeni sisteme geçiş" töreninin ardından şehit yakınları, gaziler, iş, sanat ve spor camiasından davetlilere bir de resepsiyon verecek.

Bakanlar Kurulu’nda kimler olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenecek tören sonrasında Bakanlar Kurulu'nu ve Cumhurbaşkanı Yardımcılarını açıklayacak. İddiaya göre Erdoğan, yeni kabineye bir veya iki milletvekili alacak. Kabinede, MHP'li isimlerin olup olmayacağı da bu açıklamanın ardından netleşecek.

16 bakan olacak

Yeni sisteme geçişten sonra devletin yönetim biçimi de değişmiş olacak. Seçimin ardından mesaisinin büyük çoğunluğunu kabineyi ve yeni sistemin detaylarını belirlemeye ayıran Erdoğan, yeni sistemde Cumhurbaşkanı yardımcıları ve 16 bakan ile birlikte çalışacak.

Cumhurbaşkanına bağlı ofisler olacak

Cumhurbaşkanlığı teşkilatı kapsamında 9 kurul, 8 başkanlık, 4 ofis yer alacak. Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi, Dijital Dönüşüm Ofisi ve Yatırım Ofisi; Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın bir şekilde çalışacak ve yeni dönem projelerine odaklanacak. Tüm bu birimlerde görev alacak isimlerin de kabinenin ardından netleştirilmesi bekleniyor.

Azerbaycan’a seyahat edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni sistemi geçişin ve programların yerine getirilmesi sonrasında 10 Temmuz sabahı ise Azerbaycan'ın başkenti Bakü ve KKTC'ye bir seyahat gerçekleştirecek.