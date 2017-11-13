Erdoğan ve Yıldırım arasında kritik görüşme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile Kısıklı'daki konutunda görüşüyor.

Güncellenme 13 Kasım 2017 10:31

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki konutuna geldi. Cumhurbaşkanlığı sitesinde yer alan programda bu buluşma yer almıyordu.

Dün de Mabeyn Köşkü'nde görüşmüşlerdi

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş'ta bulunan Mabeyn Köşkü'nde, Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar ile görüşmüştü.

Erdoğan'ın resmi programında yoktu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugünkü resmi programında Başbakan Binali Yıldırım ile bir görüşmesi yer almıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 14:30'da Atatürk Havalimanı'ndan Rusya'ya hareket edecek.