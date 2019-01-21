Erdoğan ve Trump, Suriye'yi görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la Suriye'deki son gelişmeler ve ekonomik ikili ilişkiler konusunda telefon görüşmesi yaptı.

Güncellenme 21 Ocak 2019 11:02

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la telefonda görüşme yaptı.

Suriye’deki son gelişmeler görüşüldü

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump, Türkiye-ABD’de ilişkilerin yanı sıra Suriye’de yaşanan son gelişmeleri ele aldı.

Geri çekilme kararına yönelik provokasyon

Görüşmede, geçen hafta Menbiç’te yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden ABD askerleri için taziye dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu olayın ABD’nin Suriye’de çekilme kararını etkilemeye yönelik bir provokasyon olduğunu belirtti.

PKK eylemlerine izin verilmeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Menbiç’te güvenliği vakit kaybetmeden devralma hazırlığında olduğunu, PKK ve PKK'nın Suriye'deki uzantılarının Suriye'nin kuzeydoğusunu istikrarsızlaştırmaya dönük eylemlerine izin verilmeyeceğini vurguladı.

DEAŞ’la mücadelede kararlılık mücadelesi

İki lider, DEAŞ terör örgütünün Suriye’deki kalıntılarını temizlemek ve tekrar ortaya çıkmasını önleyecek tedbirleri ortaklaşa almak konusunda mutabık kaldı.

İkili ticaret hacminin artırılması konusunda görüş birliğine varıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump, güvenli bölge hakkında Türkiye ve ABD'nin Genelkurmay Başkanları arasında başlayan istişarelerin hızlandırılarak devam etmesi ve ikili ticaret hacminin artırılması hususlarında görüş birliğine vardı.