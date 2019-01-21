Erdoğan ve Trump, Suriye'yi görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la Suriye'deki son gelişmeler ve ekonomik ikili ilişkiler konusunda telefon görüşmesi yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la telefonda görüşme yaptı.
Suriye’deki son gelişmeler görüşüldü
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump, Türkiye-ABD’de ilişkilerin yanı sıra Suriye’de yaşanan son gelişmeleri ele aldı.
Geri çekilme kararına yönelik provokasyon
Görüşmede, geçen hafta Menbiç’te yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden ABD askerleri için taziye dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu olayın ABD’nin Suriye’de çekilme kararını etkilemeye yönelik bir provokasyon olduğunu belirtti.
PKK eylemlerine izin verilmeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Menbiç’te güvenliği vakit kaybetmeden devralma hazırlığında olduğunu, PKK ve PKK'nın Suriye'deki uzantılarının Suriye'nin kuzeydoğusunu istikrarsızlaştırmaya dönük eylemlerine izin verilmeyeceğini vurguladı.
DEAŞ’la mücadelede kararlılık mücadelesi
İki lider, DEAŞ terör örgütünün Suriye’deki kalıntılarını temizlemek ve tekrar ortaya çıkmasını önleyecek tedbirleri ortaklaşa almak konusunda mutabık kaldı.
İkili ticaret hacminin artırılması konusunda görüş birliğine varıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump, güvenli bölge hakkında Türkiye ve ABD'nin Genelkurmay Başkanları arasında başlayan istişarelerin hızlandırılarak devam etmesi ve ikili ticaret hacminin artırılması hususlarında görüş birliğine vardı.