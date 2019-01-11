Erdoğan ve Davutoğlu eski dava arkadaşlarına son vazifesini yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eski başbakan Davutoğlu, vefat eden eski AK Parti milletvekili Aksak'ın tabutuna birlikte omuz verdi.

Güncellenme 11 Ocak 2019 16:54

Hayatını kaybeden eski AK Parti Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek ile çok sayıda vatandaş katıldı. 62 yaşında hayata veda eden Aksak’ın tabutunu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Davutoğlu birlikte omuzladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Davutoğlu da cenazedeydi

Uzun zamandır kanser tedavisi gören ve 62 yaşında vefat eden eski AK Partili vekil için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Aksak’ın yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Başbakan Davutoğlu, eski TBMM Başkanı Çiçek, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Başkan Vekili Levent Gök ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazını Ali Erbaş kıldırdı

Cuma namazının ardından Aksak için cenaze namazı kılındı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Aksak'ın naaşı Gölbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

Erdoğan’dan açıklama

Cenaze töreni sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksak’la uzun yıllar birlikte yürüdüklerini, son dönemlerde rahatsızlık geçirdiğini, şu an ise ebedi hayata uğurladıklarını, ailesine ve partililere başsağlığı dilediğini, herkesin akıbetinin bu olduğunu, bundan kaçmanın mümkün olmadığını söyledi.