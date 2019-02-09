Erdoğan ve bakanlar, Alemdar ailesinin cenaze törenine katıldı
Kartal'da çöken binada hayatını kaybeden Alemdar ailesinin 9 ferdi için cenaze töreni düzenlendi.
Kartal’da çöken binada hayatını kaybeden Alemdar ailesinden dokuz kişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki bakanların katılı ile son yolculuğuna uğurlandı.
Çökme sonrası 70 saat geçti
Kartal’da binanın çökmesinden sonra 70 saat geçti. Çöken binada Alemdar ailesinden hayatını kaybeden 9 kişi için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.
Cenazeye devletin zirvesi katıldı
Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi Bakanı Mustafa Varank, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.
Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Kılınan cenaze namazı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabbim vatandaşlarımızı cennetiyle müşerref kılsın. Tabii buradan çıkarmamız gereken bir sürü ders var. Temenni ediyorum ki, biz buradan nasihati alıp, geleceği tayin edeceğiz" dedi.
Erdoğan ve bakanlar tabuta omuz verdi
Tören sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar ve cenazeye katılanlar tabutları omuzlayarak cenaze arabasına taşıdı. Cenazeler toprağa verilmek üzere Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığı'na götürüldü.