Erdoğan ve Bahçeli'den kritik 'seçim ittifakı' görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.Görüşmede seçim ittikafının ele alındığı belirtildi.

Güncellenme 15 Şubat 2018 20:08

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile telefonda görüştü.

Seçim ittifakının konuşulduğu görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli'nin konuyu görüşmek üzere pazar günü Ankara'da bir araya gelecekleri kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, seçim ittifakı konuşuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin aynı konuyu görüşmek üzere pazar günü Ankara'da bir araya gelecekleri kaydedildi.