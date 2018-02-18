Erdoğan ve Bahçeli son sözü bugün söyleyecek!

AK Parti ve MHP arasındaki ittifak son aşamaya geldi. Bahçeli ve Erdoğan son sözü bugün söyleyecek.

Güncellenme 18 Şubat 2018 12:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, komisyonun ittifakla ilgili çalışmalarını incelemek için bir araya gelecek. Son düzeltmelerin yapılacağı toplantıya her iki partiden komisyon başkanlarının da katılması bekleniyor. Görüşmede iki lider kendilerine bırakılan konularda son sözlerini söyleyecek. Uyum düzeltmeleri ileriki günlerde Meclis'e sunulacak.

Aldıkları oy oranında hazine yardımı alacaklar

İttifakta yer alan her parti kendi kimlikleri ile pusulada yer alacak. Herhangi bir partiye oy veren ittifaka oy vermiş sayılacak. İttifakı gerçekleştiren partiler ayrı ayrı listeler verecek ve bu ittifakı YSK'ye bildirecek. İttifak yapan partiler aldıkları oy oranlarına göre hazine yardımı alacak.

İttifak yüzde 10'u geçince parti de geçmiş sayılacak

Yapılacak ittifakta geçerli seçim barajı yüzde 10 şeklinde olacak. Yapılan ittifaktaki partilerden biri yüzde 10 barajını geçerse ittifak bu barajı geçtiğinden dolayı baraj sorunu yaşamayacak ve otomatik olarak barajı geçmiş sayılacak. Yerek seçimlerde ittifak söz konusu olmayacak. Yüz bin imzayı YSK toplayacak. İmzaların toplanması il ve ilçe seçim kurulları aracılığıyla yapılacak. İlk etapta Meclis'e yerel seçimlere ilişkin düzenleme sevkedilecek.