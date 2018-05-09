Erdoğan ve Bahçeli ortak miting yapacak mı?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Güncellenme 09 Mayıs 2018 14:44

Basın mensuplarına gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortak miting yapabileceğini söyledi.

30 büyük ilde miting yapılacak

Kalın, bugün itibarı ile muhalefetin adaylarının ortaya çıktığını, 24 Haziran'a kadar karşılıklı saygı içinde coşkulu bir seçim kampanyası yapılmasını arzu ettiklerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın il ziyaretleri ve mitingleri olacağını, kendisinin 3 aydır sahada olduğunu, şu ana kadar 50 ile gittiğini, bundan sonra da 30 kadar büyük ilde miting ve toplantı yapılması planlandığını belirtti.

Ekonomide ciddi başarı elde edildi

Ekonomi Koordinasyon Toplantısı yapılacağını hatırlatan Kalın, konuların etraflıca ele alınacağını, 2013'te çok güçlü bir ekonomi göstergesi sergilediklerini, geçen yıldan bu yana ulaşılan istihdam sayısının 1 milyon 357 bine ulaştığını, ciddi bir başarı olarak bu da not edilmesi gerektiğini söyledi.

40 milyon turist bekleniyor

Kalın, turizmde çok büyük bir ivme olduğunu, bu yıl itibarıyla 40 milyon turist beklendiğini, birçok esnafın bundan yararlanması anlamına da geldiğini, İran ile yapılan nükleer anlaşmadan Trump'ın çekilmesinin piyasaları etkilediğini, mali disipline dayalı politikaların devam edeceğini, büyük yatırımların zaten seçim sürecinden bağımsız tam kapasite ile devam ettiğini, cari açık ve istihdam gibi konuların toplantıda ele alınacağını, seçimin erkene alınmasının piyasalara olumlu katkısının da olduğunu belirtti.

Terörle mücadele kararlılıkla devam edecek

İç tehdit, dış tehdit, FETÖ, PKK gibi tehditlerle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini söyleyen Kalın, Afrin'deki harekatın büyük ölçüde güvenlik ve istikrarı sağlamış durumda olduğunu, TSK, Polis Teşkilatı, MİT ve korucuların çalışmalarına devam ettiğini, gözlem noktaları İdlib'e sıkışmış 2,5 milyon insan için de önem arz ettiğini, terörle mücadelenin süreceğini ifade etti.

ABD’nin çekilmesi endişe verici

Kalın, ABD'nin İran'la yapılan anlaşmadan tek taraflı olarak ortaya çıkan bir durum olduğunu, ABD'nin tek taraflı çekilmesinin endişe verici olduğunu, uzun müzakereler sonucu varılan bir anlaşmanın tek taraflı kaldırılmasının ABD'nin güvenilirliğini de sarstığını, bölgede hiçbir ülkenin nükleer silaha sahip olmasını istemediklerini, buna nükleer silahı olduğu bilinen ülkelerin de dahil olduğunu belirtti.

Millet devam diyecek

Sosyal medyanın etkin bir iletişim aracı olduğunu ifade eden Kalın, buna bigane kalmanın mümkün olmadığını, sosyal medya ile bir takım çalışmalara girmenin beyhude çaba olduğunu, AK Parti'nin bu tarz şeyleri çok yaşadığını, buna asıl karar verecek olanın sandığa giden milletin olduğunu, bu bot hesaplar üzerinden yapılan saldırıların sonuç vermeyeceğini, milletimizin devam diyeceğine inandıklarını, asıl olanın milletin vereceği karar olduğunu söyledi.

Erdoğan-Bahçeli mitingi olabilir

Kalın, MHP ve AK Parti'nin birlikte bir miting yapma ihtimalinin olduğunu, Cumhur ittifakı için bir miting yapılabileceğini, BBP'nin de buna katılabileceğini, Cumhur İttifakı'nın sokaklarda kabul edildiğini gördüklerini belirtti.