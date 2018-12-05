Erdoğan ve Bahçeli, her an bir araya gelebilir!

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'nin her an bir araya gelebileceğini söyledi.

Güncellenme 05 Aralık 2018 13:25

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yerel seçimlerde yapılması planlanan ittifak kapsamında her an bir araya gelebileceklerini söyledi.

Kurtulmuş, çalışmada gelinen aşamaların genel başkanlara arz edileceğini belirtti.

İki lider her an görüşebilir

AK Parti ve MHP Genel Başkanları ve genel başkan yardımcıları hangi adımların atılacağına dair çalışmalar yapıldığını ifade eden Kurtulmuş, çalışma sonrası elde edilecek kararların genel başkanlara iletileceğini, iki liderin her an görüşebileceğini, teknik aşamalarda gelinen noktanın belli olmasından sonra görüşme gerçekleşeceğini, Cumhur İttifakında siyasi irade ve kararlılığın olduğunu, bu ittifakın gönlüne yerleşmiş bir ittifak olduğunu söyledi.

Pazarlık söz konusu değil

Kurtulmuş, bu birliğin FETÖ'ye ve ekonomik saldırılara karşı koyan bir ittifak olduğunu, her iki tarafın da söylemleri ile bu ittifakı önemsediğinin ortaya çıktığını, bu ittifakı istemeyenler ile mani olmak isteyenlerin çıkabileceğini, yerel ittifakta da beraber çalışmak için gerekli görüşmelerin yapıldığını, ortada bir pazarlığın söz konusu olmadığını, milletin lehine olacak kararları almaya çalıştıklarını, bunun bir pazarlık ittifakı olmadığını, mutabakat kesinleşmeden karşılıklı fedakarlıkların gündeme gelebileceğini belirtti.