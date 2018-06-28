Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi hakkında bomba kulis!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıktı.

Güncellenme 28 Haziran 2018 09:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçimler sonrası Beştepe'de bir araya geldi. Hürriyet'in haberine göre, Erdoğan burada İstanbul'da yapılan yeni sistem toplantısını Bahçeli ile paylaştı.

Seçimler hakkında değerlendirme yapıldı

Başbakan Binali Yıldırım'ın da yer aldığı üçlü görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ayrıntıları, Meclis Başkanlığı, Başkan Yardımcılığı, yeni kabinede yapılacaklar ve bu konuda izlenecek stratejiler ele alındı. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimler hakkında da bir değerlendirme yapıldı.

Meclis başkanı kim olacak?

Toplantıda Meclis başkanlığı için kimlerin aday gösterileceği, iki partinin ortak bir aday gösterip göstermeyeceği, yeni hükümette yer alacak isimler ve uyum süreci konusunda da değerlendirme yapıldı. İttifakın gidişatının ana hatları ile konuşulduğu toplantıda, Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerin de gündeme geldiği öğrenildi.

OHAL devam edecek mi?

Gelecek dönemde Cumhur İttifakı'nın uyumunun devamı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurulacak kabinede bazı MHP'li isimlere görev verebileceği konuşuluyor. Görüşmede en önemli konulardan birinin OHAL olduğu belirtilirken, hükümetin gündeme getirdiği bedelli askerlik konusunun da gündeme geldiği ifade edildi. Bahçeli’nin, Erdoğan’a, “bedelli askerliğin hem Genelkurmay Başkanlığı hem de Milli Savunma Bakanlığı’nın görüşünün alınması, bu konuda yapılacak kapsamlı çalışmalar sonrasında olabileceğini” dediği öğrenildi.

Cumhur İttifakı devam edecek mi?

Toplantıda görüşmenin en önemli konusunun Cumhur İttifakı'nın devam edip etmeyeceği oldu. Sabah'ın edindiği bilgiye göre Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan'ın, 'Erdoğan ve AK Parti'yi biz kurtardık' açıklamasını 'talihsiz bir değerlendirme' olarak yorumladı. Ayrıca Bahçeli bu konudaki garantörünün MHP lideri olarak kendisinin olduğunu söyledi. İlerleyen zamanlarda Cumhur İttifakı'nı bozmaya yönelik girişimlerin olacağına dikkati çeken Bahçeli, bu tür çabalara ve oyunlara fırsat vermeyeceklerini ve 'her ne pahasına olursa olsun' ittifakı Meclis'te de korunacaklarını kaydetti.