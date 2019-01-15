Erdoğan, Trump'la yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la dün akşam yapılan görüşmenin detaylarını paylaştı.

Güncellenme 15 Ocak 2019 13:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’la dün akşam yaptığı telefon görüşmesinin ayrıntılarını anlattı.

Çekilme kararını teyit etti

Trump’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlara üzüldüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gece bu meseleleri kendisiyle telefonda konuştuğunu, olumlu bir görüşme olduğunu, Trump’ın Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilme kararını teyit ettiğini söyledi.

Ciddiye alınacak bir vaatleri yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Cumhur İttifakı’nı önce milletin gönlüne sonra da seçimlere taşıdıklarını, milletsiz siyasetin bunların kolayına geldiğini, tek dertlerinin Meclis'teki sandalyelerini, ideolojik oylarla kazandıkları belediyeleri korumak olduğunu, milleti ikna edip, oyunu alarak iktidara gelmeyi akıllarından dahi geçirmediklerini, ciddiye alınacak hiçbir vaatleri olmadığını, umutlarını AK Parti'nin ayağının tökezlemesine bağladıklarını ifade etti.

Yeni hükümet sistemi tarihi fırsat

Sıkıntılar olduğunu ama bunların hiçbirinin Türkiye’yi eski günlerine götürecek hususlar olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesinin Türkiye için tarihi bir fırsat olduğunu söyledi.

Trump’la yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Trump'ın Suriye meselesinde farklı yaklaşımlar içerisinde olduğunu görmekten memnuniyet duyduk. Fiilen sahaya yansımadı. Geçtiğimiz ay Sayın Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Sayın başkan Amerika'nın Suriye'deki askerleri çekeceğini bize ifade etti. Fakat, dün Sayın Trump'ın sosyal medya hesabından verilen bir takım mesajlar beni ve arkadaşlarımı üzdü. Dün gece bu meseleleri kendisiyle telefonda konuştuk. Gayet müspet bir görüşme oldu.

Kendisi Amerikan askerlerini Suriye'den çekilme kararını teyit etti. Güvenli bölge konusu 20 mil olarak kendisi tarafından da ifade edildi. Bu da 30 kilometreyi aşkın bir derinlikte bir güvenli bölge."