Erdoğan, Trump ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile yaptıkları görüşmede DEAŞ'ın Suriye'den temizlenmesi konusunu ele aldıklarını söyledi.

Güncellenme 21 Aralık 2018 16:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’nin kuzeyinde yaşananlar hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Bekleme sürecine girildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat’ın doğusuna operasyon kararı aldıklarını, bunu kamuoyuna deklare ettiklerini, Trump ile yapılan görüşmenin Türkiye’yi bekleme sürecine soktuğunu, bu sürenin ucu açık olmadığını söyledi.

DEAŞ temizlenecek

ABD Başkanı Donald Trump ile yapılan görüşme sonrasında Suriye’de hala aktif olan DEAŞ’ın etkisiz hale getirmeye yönelik operasyon planları üzerinde çalıştıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek aylarda Suriye’de PKK/PYD ve DEAŞ’ı temizleyeceklerini, bu kapsamda bir harekat tarzının belirleneceğini belirtti.

ABD ve AB, DEAŞ’tan çekiniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YPG’li teröristlere daha önce arka çıkan ABD ve AB, DEAŞ’ın bölgedeki etkinliğinin artmasından korktuğunu deklare ettiğini, DEAŞ'a operasyon yapılacağını söyledi.