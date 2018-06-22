Erdoğan, terör örgütlerine bu sözlerle gözdağı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi rahatsız eden terör örgütlerinin er ya da geç cezasını çekeceğini söyledi.

Güncellenme 22 Haziran 2018 16:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'de 4 bin 600'ü aşkın teröristin etkisiz hale getirildiğini, Cerablus'ta 3 bini aşkın DEAŞ'nın etkisiz hale getirdiğini, şu an Irak'a ve Kandil'e girildiğini, sonrasında Sincar'da olunacağını, Türkiye'yi rahatsız eden örgütlerin vurulacağını ifade etti.

Türkiye’ye yanaşamayacaklar

Şu an Kandil'de olunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerekirse Sincar'da olunacağını, Türkiye'yi rahatsız edenlerin cezasının verileceğini, halkın bu yetkiyi verdiğini, Mehmetçiğin, silahlı kuvvetlerin, polisin bunun için var olduğunu, operasyonlara devam edileceğini, güvenli, huzur içinde, mutlu bir ülke için bu adımların atıldığını, Türkiye Cumhuriyeti'ne yanaşamayacaklarını, bunu da göreceklerini söyledi.

Kitaplar bedava yaptık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yola çıkarken dört temel taş üzerine Türkiye'yi ayağa kaldıracağız dediklerini, birincisinin eğitim, ikincisinin sağlık üçüncüsünün adalet, dördüncüsünün de emniyet olduğunu, kitapların ücretsiz yapıldığını, daha önceki yıllarda kırtasiyelerde para ile bile alınamadığını, Muharrem İnce'nin üniversiteyi ücretsiz yapacağız dediğini, üniversitelerin zaten ücretsiz olduğunu, göreve geldiklerinde 75 üniversite olduğunu şu an ise 205 üniversitenin faaliyet gösterdiğini, üniversitesi olmayan ilin kalmadığını, ilimde, irfanda bir yarışın içerisinde olduklarını belirtti.

Ataşehir’i CHP’den alacağız

CHP seçmenine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ideolojik yaklaşımların bırakılması gerektiğini, Ataşehir Belediye Başkanı'nın eşinin burada bol bol daire sahibi olduğunu, demokratik bir şekilde bu hesabın sorulması gerektiğini, Ataşehir'in bu defa 2019 Mart'ına farklı hazırlanacağını, Ataşehir Belediye Başkanlığı'nı da CHP'den alacaklarını ifade etti.

Türkiye’yi rahatsız edenler vurulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kandil'e 20 uçakla inildiğini, 10 noktanın vurulduğunu, ikinci bir adım daha attıklarını, toplantı halindeki terör örgütü liderlerinin İHA'lar SİHA'lar tespit edildiğini, daha sonra da imha edildiklerini, Afrin'e Cerablus'a gireceğiz dediklerinde Kılıçdaroğlu'nun girmeyin dediğini, şu an Irak'ta, Kandil'de olunduğunu, daha sonra ise Sincar'da olunacağını, Türkiye'yi rahatsız edenlerin ver ya da geç vurulacağını söyledi.