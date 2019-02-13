Erdoğan, tanzim satışlarının ne zaman son bulacağını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tanzim satışlarının fırsatçılar yola gele kadar devam edeceğini söyledi.

Güncellenme 13 Şubat 2019 17:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tanzim satışlarıyla ilgili fırsatçılar yola gelene kadar bu uygulamanın devam edeceğini söyledi.

“Çalışmaların amacı esnafı rahatlatmak”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile içindeki sıkıntının ve esnaftaki sıkıntının hükümete etkisinin aynı olduğunu, esnaflarla yaptığı sohbetin keyfini başka hiçbir yerde bulamadıklarını, esnaf kredilerinin faiz oranının yüzde 47'den yüzde 4-5 seviyelerine indiren iktidar olduklarını, esnafların borçlarını yeniden yapılandırarak önlerini görmelerini temin ettiklerini, ticari araçlardaki ÖTV ve KDV indirimini Mart ayı sonuna kadar uzattıklarını, vergi konusunda esnafın yükünü azaltmak için çalışmalar yaptıklarını, vergisini düzenli ödeyene 5 puan indirim sağladıklarını, yapılan çalışmaların amacının esnafı rahatlatmak olduğunu belirtti.

“Fiyatlar yarı yarıya indi”

Fırsatçıların her yerde karşılarına çıkabildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin bunlara karşısında haklı olarak çok öfkeli olduğunu, devletin de bu kişilere öfkeli olduğunu, bu yüzden tanzim satış uygulamasını başlattıklarını, şu anda fiyatların yarı yarıya indiğini söyledi.

Tanzim satışları ne zaman bitecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bundan sonraki süreçte yani seçim sonrasında belediyelerimizin organizasyonunda bakanlığımızın kontrolünde bu işin en ücra köşelere kadar yapılmasına yönelik adımlar da atacağız. Sadece buralarda sebze meyve değil temizlik ürünlerine kadar pek çok şeyi buralarda vatandaşımıza ucuza satma arzusu içindeyiz. Amacımız asla esnafa rakip olmak değildir. İşlerin normale döndüğünü gördüğümüzde artık bu tür yöntemlere gerek kalmayacak. Bizim işimiz zaten bu değil ki. Biz şu anda bu işi yoluna sokalım diye bu adımları attık” dedi.

“Osmanlı tokadını hep birlikte vuracağız”

Fırsatçılara ikazlarını yaptıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Karlarını makul seviyelere çekmeleri yönünde çağrıda bulunduk. Fırsatçıların yola geldiğini gördüğümüzde tanzim satış uygulaması sona erecek. Bu ekonomik tetikçilere de sağlamından bir Osmanlı tokadını hep birlikte vuracağız” ifadesini kullandı.

“Bu standartlarımızı sağlamak görevimizdir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugünkü mesele kuru ekmek bulmak değil sofrayı donatmak meselesidir. Bu hayat standartlarını talep etmek vatandaşlarımızın hakkıdır. Bizim de bu standartlarımızı sağlamak görevimizdir. Biz milletimizi dünyanın en ileri ülkelerinin standartlarına çıkarma sözü veriyoruz. İcraatlarımıza yetişemeyenler aradaki farkı göremezler” dedi.