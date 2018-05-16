Erdoğan talimat verdi! Büyük yatırım hamlesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malazgirt'in de içinde bulunduğu Muş'a yatırım çağrısından sonra bölgede hareketlenmeler başladı.

Güncellenme 16 Mayıs 2018 09:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen yıl "Malazgirt Savaşı her sene kutlansın" talimatı vermişti. Bu açıklama sonrası ise Malazgirt Ovası'nın da bulunduğu Muş'a adeta yatırım yağmaya başladı. Bu kapsamda yerli ve yabancı yatırımcıların bölgede inceleme yaptığı, hükümetin verdiği teşviklerle desteklenen özel sektör firmalarının çeşitli sanayi işletmeleri kurmaya başladığı belirtildi.

Malazgirt değişecek

Gelecek yıl Malazgirt'in başka olacağının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, alanın imarını farklı bir projeyle ele alarak Malazgirt'teki bu törenleri çok daha farklı hâle getireceklerini belirtmişti.

Dev park inşa edilecek

Ayrıca, Malazgirt Savaşı'nın yapıldığı yerde dev bir park inşa edilirken, 2018 Yılı Yatırım Programına alınan, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yürütülen 238,54 hektar büyüklüğündeki "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı"nın Muş turizmine önemli derecede katkı sağlayacağı ifade edildi. Parkın tamamlanması sonrası Malazgirt Zaferi'nin gelecek nesiller tarafından daha iyi anlaşılması ve Muş'un kültür-tarih turizminin en önemli alanlarından biri haline getirmesi hedefleniyor.

Erdoğan çağrı yapmıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı sonrası tur şirketleri de bölgeye turist gezileri düzenlemeye başlamıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan turizmciler, bunun sektör için yeni bir kapı olduğunu, yeni bir destinasyon açıldığını, şartların uygun olması halinde 2018'de Muş, Bitlis, Bingöl ve Ağrı'yı kapsayan kültür turu başlatacaklarını belirttiler.

Alparslan 2 barajı yapılacak

Malazgirt'in dışında bölgeyi kalkındıracak diğer bir proje ise Alparslan 2 Barajı Projesi oldu. Malazgirt Savaşı'nda Selçuklu Sultanı Alparslan'ın ismini alan barajla birlikte ekonomiye 217 milyon lira kazandırılacağı, barajla birlikte Muş Ovası'nda 782 bin 100 dekar tarım arazisinin sulaması yapılacağı, Alparslan II Barajı Projesi gerçekleştiğinde Muş Ovası Sulama Projesi ile Muş Ovasının sulama sorunu da ortadan kalkacağı belirtildi.

10 bin kişiye istihdam imkanı

Bu proje kapsamında, Muş Merkez, Hasköy ve Korkut ilçe merkezleri, Muş Alparslan Üniversitesi, 10 belde ve 40 köy olmak üzere 54 yerleşim birimine içme suyu sağlanırken, proje ile yıllık 862,2 Giga Watt saat enerji üretecek ve baraj ve cazibe merkezleri programıyla 10 binin üzerinde kişiye istihdam sağlanacak.