"Erdoğan seçimleri ezici bir çoğunlukla kazanacak"

The Times Gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri ezici bir farkla alacağını yazdı.

Güncellenme 07 Mayıs 2018 09:19

İngiliz The Times Gazetesi başyazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yer verdi. Özünde Türkiye karşıtı olan bu yazının konusu 24 Haziran ve Erdoğan'ın bu seçimlerdeki etkisi anlatıldı.

Yazıda seçim yarışının en popüler adayının Erdoğan olduğunu ve diğer adaylara oranla kazanmasına kesin gözüyle bakıldığını belirtti.

Ayrıca bahsi geçen yazıda, "Başbakan ve cumhurbaşkanı olarak 15 yıldır iktidarda olan Erdoğan şüphesiz seçimleri ezici bir çoğunlukla kazanacak" ifadeleri kullanıldı.

AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kayseri'de yaptığı mitingi de konu alan yazıda, görkemli kalabalık ayrıntılı bir şekilde anlatıldı. Yazıda, Cumhurbaşkanı'na her mitingde sevgi selinin olduğu ifade edildi.