Erdoğan seçim maratonuna Erzurum'dan başladı

İlk mitingini Erzurum'da yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara müjde üstüne müjde verdi.

Güncellenme 26 Mayıs 2018 16:00

24 Haziran'da yapılacak seçimler kapsamında mitinglere başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk durağı Erzurum oldu.

“Yatırım yapmadan istihdam olur mu?"

Mitingde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yerli araba açıklamalarına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çıkmış bir tanesi diyor ki ben araba üretmem. Benim için de diyor ki 20 yıl geriden takip ediyor diyor. O bisiklete binmeye devam etsin. Kardeşlerim öbürü de kalkmış ben Kanal İstanbul'u yaptırmayacağım diyor. Siz zaten 24 Haziran'da benim aziz milletim kime yürü diyeceğini biliyor. Yatırım yapmadan istihdam olur mu?" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca vatandaştan yükselen dövize karşı yastık altındaki dolar ve euroların Türk lirasına çevrilmesini istedi.

Afrin’de 4 bin 475 terörist ele geçirildi

Bir ara bölücü teröristler Erzurum'a musallat olmaya çalıştığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dadaşın olduğu yerde teröristlerin barınamayacağını, Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4 bin 475, Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı da 414 olduğunu, Şehitlerin kanının yerde kalmadığını söyledi.

Teröristler neden korucuları hedef alıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde terör örgütünün güvenlik korucularını hedef almasının boşuna olmadığını, güvenlik korucularının terörle mücadelede daha etkin görevler üstlendiğini, gerekli şartlara sahip güvenlik korucularının bir kısmını uzman erbaş olarak da değerlendiriyoruz.

Korucuların aldığı ücrete iyileştirme müjdesi

Güvenlik korucularının ücretlerinde 135 liralık daha iyileştirme yapıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu sabah evden çıkarken torunuma dedim ki: Eymen RABİA'yı göster dedim. Bak evde Eymen hazır. Sizde hazır mısınız? Tüm Batı duysun. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" ifadelerini kullandı.

İnce’ye yerli otomobil cevabı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çıkmış bir tanesi diyor ki ben araba üretmem. Benim için de diyor ki 20 yıl geriden takip ediyor diyor. O bisiklete binmeye devam etsin. Kardeşlerim öbürü de kalkmış ben Kanal İstanbul'u yaptırmayacağım diyor. Siz zaten 24 Haziran'da benim aziz milletim kime yürü diyeceğini biliyor. Yatırım yapmadan istihdam olur mu?" dedi.

Rusya’dan alınan doğalgazda indirim yapılacak

Burada vatandaşlara bir müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'dan alınan doğalgazın fiyatında indirim talep ettiklerini, 2015 ve 2016 yılları için geçerli olmak üzere Rusya'dan alınan doğalgazın yüzde 10, 25 indirim mutabakatına vardığını, bu iki yıl için Rusya'ya 1 milyar dolar ödeme yapılacağını söyledi.