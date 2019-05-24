Erdoğan, sağlıkta yaptıkları devrimi bu sözlerle anlattı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık personeli ile buluştuğu iftarda yıllar önce başından geçen bir olayı anlattı.

Güncellenme 24 Mayıs 2019 09:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık personeli ile iftarda bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki konuşmasında eski Türkiye ile yeni Türkiye arasındaki farkları bir bir sıraladı.

Erdoğan yıllar önce başından geçen olayı anlattı

İftarda yıllar önce başından geçen bir olayı paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gerede'den Ankara'ya doğru giderken bozuk yollar yüzünden yaptıkları kazayı ve sonrasında elverişli şartlar taşıyan ambulansı bile bulunmayan hastanede yaşadıklarını anlattı.

Kaza sonrası gittikleri hastanede SSK'lı oldukları için kabul edilmediklerini ve beş kişi birden aynı ambulansla başka bir hastaneye gönderildiklerini anlatan Erdoğan yaptıkları düzenlemelerle şimdi böyle durumların asla yaşanmadığına dikkati çekti.