Erdoğan-Putin yakınlığı dünyayı çıldırttı!

Akkuyu Nükleer Santrali temelinin Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atılması dünya devletlerini çıldırttı.

Güncellenme 04 Nisan 2018 10:17

Akkuyu Nükleer Santrali'nin temelini atmak için Ankara gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin resmi törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılandı. İki lider daha sonra baş başa ve basına kapalı şekilde 1,5 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi.

Putin’i Erdoğan karşıladı

Türkiye-Rusya-İran üçlüsünün gerçekleştireceği Suriye zirvesi için Türkiye'ye gelen Rusya Devlet Başkanı Putin'i Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde resmi tören ile karşıladı. Putin, Külliye'ye girişinde atlı birliklerle karşılandı. İki liderin tören alanında yerlerini almasının ardından ülkelerin milli marşları 21 pare top atışı eşliğinde çalındı.

Askere Türkçe selam verdi

Kritik zirve için Türkiye'ye gelen Putin, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı. Türk tarihinde kurulan 16 devleti temsil eden bayraklar ve askerler de törende kullanıldı.

Basına kapalı görüşme yapıldı

Resmi karşılama töreni sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temelini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin bahçesinden video konferans sistemi ile attı. Tören sonrası iki lider basına kapalı olarak bir buçuk saatlik baş başa bir görüşme yaptı.

Santrali Rusya inşa edecek

Temeli atılan santral, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) tarafından inşa edilecek. Nükleer tesis, 4 bin 800 megavatlık kapasiteye sahip olacak ve 20 milyar dolara mal olacağı tahmin ediliyor.

2023’te bitecek

Santral, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olan 2023'te faaliyete geçecek.

Ekonomiye can verecek

Türkiye'nin ilk nükleer santral projesi Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaatında, yaklaşık 10 bin kişiye istihdam imkanı doğacak. Projede yer alacak Türk şirketlerinin ise, ekonomiye 6-8 milyar dolar arasında katma değer getirmesi bekleniyor.